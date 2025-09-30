تحرك جديد للذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

شهد سعر الذهب في مصر تحركا جديدًا مصحوبا بصعود خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وصعد سعر الجرام الواحد من الذهب مرة أخري بقيمة جديدة تقدر بـ 20 جنيها علي مستوي الأعيرة الذهبية.

معدل زيادة الذهب

ووصل معدل صعود جرام الذهب منذ الأسبوع الماضي وحتي ختام تعاملات اليوم بقيمة تقدر بـ 90 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتحرك

وشهد معدل تحرك الذهب علي مدار الأسابيع الماضية مسجلا أكثر من 280 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الجرام في الصاغة نحو 5140 جنيها للبيع و 5165 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ متوسط سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي قيمة نحو 5874 جنيها للبيع و5902 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5140 جنيها للبيع و 5165 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4405 جنيهات للبيع و4427 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 41.12 ألف جنيه للبيع و 41.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجلت قيمة أوقية الذهب نحو 3838 دولارا للبيع و3839 دولارا للشراء.

تحركات الذهب في البورصة العالمية

سجل الذهب اليوم مستوى قياسيًا جديدًا، ومن المتوقع أن يُنهي سبتمبر بأفضل أداء شهري له منذ 16 عامًا، مدعومًا بـمخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الفيدرالية، بجانب الطلب القوي على الملاذات الآمنة

ارتفع الذهب صباحًا إلى 3870 دولارًا للأوقية، بزيادة 12.3% منذ بداية سبتمبر، في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2009.

ويرى محللون أن مستوى 4000 دولار للأوقية أصبح هدفًا واقعيًا بنهاية العام، مدفوعًا بتراجع الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، وتزايد الطلب المؤسسي.

السياسة النقدية والبيانات الأمريكية

تُظهر الأسواق توقعًا قويًا بخفض الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر، بنسبة احتمال تقارب 89% وفقًا لأداة CME FedWatch.

وقال «ألبرتو موساليم» من الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس، إن البنك منفتح على مزيد من التخفيضات، لكنه سيبقي على الحذر لمواجهة التضخم.

كما أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) توافقًا مع التوقعات، ما دعم رهانات خفض الفائدة.

صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق استثماري مدعوم بالذهب، أعلن ارتفاع حيازاته إلى 1,011.73 طنًا متريًا، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022.

توقعات المؤسسات المالية

قال بنك UBS إن الذهب يتجه نحو سيناريو صعودي قد يدفعه إلى 4200 دولار للأوقية بحلول منتصف 2026، مدعومًا بـضعف الدولار، ومشتريات البنوك المركزية، وارتفاع استثمارات صناديق الـETF.

وأشار البنك إلى أهمية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، مع التحذير من تقلبات الأسعار المحتملة.

فيما أوضح دويتشه بنك أن الطلب الرسمي وحيازات الـETF هما المحركان الرئيسيان، بينما يشكل ضعف الطلب على المجوهرات والمعروض من المعادن المعاد تدويرها عوامل تحدّ من الارتفاع.