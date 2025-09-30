صعود جديد لسعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

استمر ارتفاع سعر الذهب داخل الأسواق المصرية منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتي ختام تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025 بالتوازي مع اقتراب حسم أسعار الفائدة في البنوك.

الذهب يرتفع

وفقا لمؤشرات الأسواق والتي أظهرت وصول معدل زيادة جرام الذهب في مصر بمقدار 70 جنيه على الأقل منذ نهاية الأسبوع الماضي

صعود مستمر

ويستمر تصاعد سعر الذهب في مصر بالتزامن مع اقتراب اعلان البنك المركزي المصري متوسط سعر الفائدة في البنوك.

وخلال الأسابيع الماضية وصل معدل زيادة جرام الذهب لأكثر من 250 جنيه في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية .

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5120 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5851 جنيه للبيع و 5880 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الإكثر انتشارا نحو 5120 جنيه للبيع و 5145 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4388 جنيه للبيع و4410 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3413 جنيه للبيع و 3430 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3823 دولار للبيع و 3824 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 40.960ألف جنيه للبيع و 41.16 ألف جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرةً بحالة استقرار الدولار الأمريكي وعمليات جني الأرباح، وسط انحسار المخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

مشهد عالمي صاعد رغم التراجع المؤقت

سجل الذهب اليوم مستوى قياسيًا جديدًا، ومن المتوقع أن يُنهي سبتمبر بأفضل أداء شهري له منذ 16 عامًا، مدعومًا بـمخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الفيدرالية، بجانب الطلب القوي على الملاذات الآمنة

ارتفع الذهب صباحًا إلى 3870 دولارًا للأوقية، بزيادة 12.3% منذ بداية سبتمبر، في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2009.