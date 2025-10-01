هياج وتكبيل بالحبال.. كواليس مصرع نزيل في مصحة لعلاج الإدمان بأبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مدير ومشرف بمصحة لعلاج الإدمان بمدينة أبو النمرس عقب مصرع نزيل داخل المصحة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب يفيد فيه مصرع عاطل داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة القسم.

وانتقل العقيد محمد داود مفتش مباحث أبو النمرس والمقدم وليد كمال رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة وتبين أن المتوفى عاطل 25 سنة دخل إلى المصحة للعلاج من الإدمان منذ يومان، وأمس انتابته حالة هياج فقاموا بتكبيله وإعطائه أدوية مهدئة إلا أنه توفي في الحال، وألقي القبض على مشرف ومدير المصحة بعدما أسفرت التحريات أن المصحة دون ترخيص.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.