أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
هياج وتكبيل بالحبال.. كواليس مصرع نزيل في مصحة لعلاج الإدمان بأبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مدير ومشرف بمصحة لعلاج الإدمان بمدينة أبو النمرس عقب مصرع نزيل داخل المصحة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب يفيد فيه مصرع عاطل داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة القسم.

وانتقل العقيد محمد داود مفتش مباحث أبو النمرس والمقدم وليد كمال رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة وتبين أن المتوفى عاطل 25 سنة دخل إلى المصحة للعلاج من الإدمان منذ يومان، وأمس انتابته حالة هياج فقاموا بتكبيله وإعطائه أدوية مهدئة إلا أنه توفي في الحال، وألقي القبض على مشرف ومدير المصحة بعدما أسفرت التحريات أن المصحة دون ترخيص.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

