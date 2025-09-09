قفزت من الخامس.. فيديو مثير يرصد هروب فتاة من مصحة لعلاج الإدمان

تجمع الأجهزة الأمنية بالجيزة، التحريات اللازمة لكشف ملابسات مقطع فيديو يرصد قفز فتاة من الطابق الخامس بعقار أشبه بمهجور بمنطقة الوراق وزعمها أنها كانت تهرب من مصحة لعلاج الإدمان ، لتعرض النزلاء بالتعذيب داخلها ما دفعها للقفز من الشرفة وسقوطها على الأرض وإصابتها بعدة إصابات.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو تظهر خلاله فتاة تتشبت في حافة شرفة ويصرخ عليها مصور الفيديو قائلا: "استني اوعي تفلتي ايدك" إلا أنها تفلت يدها بالفعل لتسقط من ارتفاع 5 طوابق وتقف سيدة في الأعلى تصرخ عليها و فتاتين أخريات تقفان أعلى سطح العقار يراقبان الأمر ثم تنصرفان.

وعقب سقوط الفتاة نشر مصور الفيديو مقطع آخر للفتاة بعدما ستر الأهالي جسدها بعباءات وملاءات وهي تبكي في حالة انهيار شديد لإصابتها بعدة إصابات وتشكو من احتجازهم لعدة أشهر داخل ذلك المكان باعتباره مصحة لعلاج الإدمان بمعرفة أسرتها إلا أن القائمين على المصحة يقومون بتعذيبهم باستمرار واجبارهم على التنظيف مرددة: بيعاملونا زي الخدامين" ثم اعطاءهم مهدئات للنوم أغلب الوقت.

وقالت الفتاة في مقطع الفيديو الذي مدته قرابة دقيقتين ونصف أن القائمين على المصحة يقومون بنقلهم من مكان إلى آخر بشكل مستمر قائلة:"كل شوية بينقلونا من مكان لمكان زي الحرامية" كما قالت لشخص تحدثه في هاتف أعطاه لها أحد الأهالي عقب سقوطها من أعلى: "انا ضهري اتكسر"

ورصدت مباحث الجيزة مقطع الفيديو حيث يتم فحصه وجمع التحريات حول ملابساته للكشف عنها.