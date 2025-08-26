ام تستعين بجيرانها في التخلص من نجلها المدمن بالوراق

تسببت سيدة في مقتل ابنها، على يد جاريها بمنطقة الوراق بعدما استعانت بهما لمساعدتها في نقله إلى مصحة لعلاج الإدمان، فانهالا عليه ضربا للسيطرة عليه حتى فوجئا بوفاته.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا بابلاغ ربة منزل 60 سنة، بوفاة ابنها، عاطل، 35 سنة، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جثة هامدة، وذكرت في محضر بقسم شرطة الوراق ان ابنها من مدمني المخدرات، وتعدى عليها بالضرب لإعطائه مبلغ مالي، لشراء المخدرات، إلا أنها رفضت فتعدى عليها بالضرب، فقررت إحضار عامل، 30 سنة، وآخر 40 سنة، من جيرانها، لاصطحابه إلى إحدى المصحات لعلاج الإدمان، إلا أن المجنى عليه قاومهما، فحاولا السيطرة عليه، وتعديا عليه بالضرب، للسيطرة عليه إلا أنه فارق الحياة.

وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.