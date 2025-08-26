مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات

اكتشفت مديرة مدرسة بمنطقة الوراق اختفاء أوراق إجابات الامتحانات الخاصة بطلاب المدرسة فأبلغت الشرطة ليتبين قيام موظف وموظفة ببيعها لتاجر خردة بمبلغ 2500 جنيه.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفاده تلقي العميد محمد ربيع مدير قطاع الشمال بلاغا من مديرة مدرسة حكومية للتعليم الأساسي، باكتشافها اختفاء أوراق إجابات امتحانات الطلاب وأن تلك الأوراق كانت محفوظة داخل مخزن المدرسة لحين نقلها إلى الإدارة التعليمية.

ودلت تحريات المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق على قيام موظف وموظفة بشؤون الطلاب ببيع أوراق إجابات الطلاب لتاجر خردة، وأوضحت التحريات حصولهما من التاجر على 2500 جنيه مقابل تلك الأوراق.

وألقي القبض على المتهمين الثلاثة واسترداد الأوراق، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والعاملين للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.