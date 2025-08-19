بسبب 50 جنيه.. كواليس مقتـ ل ترزي في الوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل ترزى بمنطقة الوراق، حيث تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصاحب محل بسبب خلاف علي مبلغ مالي 50 جنيها، وتطورت بينهما الخلافات لمشاجرة انتهت بطعنة في جسد المجنى عليه أردته قتيلا في الحال.

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الجريمة بسبب مماطلة المجنى عليه في اعادة 50جنيها اقترضها منه.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيل، علي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ترزى مصاب بجرح نافذ علي إثرها سقط جثة هامدة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب محل بسبب خلافات بينهما علي مبلغ مالي، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.