لفتة إنسانية مؤثرة من محمد صلاح تجاه مشجعة كريستال بالاس.. ماذا فعل؟

في مباراة ليفربول وكريستال بالاس الأخيرة، شهدت المدرجات لحظة إنسانية مؤثرة تتعلق بالفرعون المصري محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، وفتاة صغيرة من جماهير الفريق المنافس.

ماذا فعل صلاح مع المشجعة؟

قامت إحدى مشجعات كريستال بالاس برفع لافتة تطلب فيها الحصول على قميص محمد صلاح، بصفته واحداً من أبرز لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

بعد انتهاء المباراة، لم يتردد صلاح في الرد على هذا الطلب، حيث توجه إلى الفتاة الصغيرة وقدم لها قميصه وسط تفاعل رائع من الجماهير الموجودة في المدرجات.

تصفيق حار وعبارات تشجيعية ملأت الأجواء عند هذه اللفتة الإنسانية، التي عكست العلاقة القوية بين صلاح وجماهير كرة القدم في إنجلترا، سواء من مشجعي فريقه ليفربول أو الفرق الأخرى، بحسب الصحف الإنجليزية.

أصبح هذا المقطع موضع تداول واسع بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت الصور والفيديوهات الفتاة وهي تعبر عن سعادتها الغامرة بإهداء صلاح لها التيشيرت الخاص به.

كان صلاح قد شارك أساسيا واستمر طوال الـ 90 دقيقة في اللقاء الذي احتضنه ملعب «سيلهرست بارك» معقل البالاس، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مباريات البريميرليج.

نتيجة مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وخسر فريق ليفربول الإنجليزي أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أول أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

السنغالي إسماعيلا سار سجل هدف كريستال بالاس الأول في الدقيقة التاسعة، وعدل البديل الإيطالي فيديريكو كييزا النتيجة لصالح ليفربول في الدقيقة الـ 87، ثم أضاف البديل إدوارد نيكيتاه هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 90+7، من عمر المواجهة.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس

أما فيما يتعلق بترتيب فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، فقد تلقى الفريق أول هزيمة له في هذا الموسم، رغم احتفاظه بصدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة. حقق الفريق 5 انتصارات وهزيمة واحدة، حيث سجل الفريق 12 هدفًا بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.

على الجانب الآخر، يتواجد فريق كريستال بالاس في المركز الثاني، حيث جمع 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في بداية هذا الموسم، مسجلاً 8 أهداف واستقبل 3 أهداف فقط.

موعد مباراة ليفربول القادمة

من المقرر أن ينطلق موعد مباراة ليفربول القادمة أمام جالاتا سراي التركي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ليفربول القادمة أمام جالاتا سراي التركي ستكون على ملعب «رامس بارك»، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مباريات دوري الأبطال موسم 2025-26.