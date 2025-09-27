قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
مفاجآت مستمرة.. استقرار حالة الطقس نهارا وتحذيرات ليلا
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الزمالك بالدوري
فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
تفوق على محمد صلاح.. كيف نجح ديمبلي في سباق الكرة الذهبية ؟
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
بدون أدوية .. بروتينات بسيطة تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

تفوق على محمد صلاح.. كيف نجح ديمبلي في سباق الكرة الذهبية ؟

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
أمينة الدسوقي

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن تفاصيل التصويت لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، التي توج بها الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان للمرة الأولى في مسيرته، عقب تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع فريقه.

ديمبلي يحصد المركز الأول 

وحصد ديمبلي المركز الأول بـ 1380 نقطة، متقدماً بفارق 321 نقطة عن الموهبة الإسبانية الشابة لامين يامال لاعب برشلونة، الذي نال جائزة أفضل لاعب شاب.

 فيما جاء البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان) ثالثاً بـ703 نقاط.

محمد صلاح فى المركز الرابع

أما النجم محمد صلاح نجم ليفربول، فحل رابعاً برصيد 657 نقطة، متقدماً على البرازيلي رافينيا (برشلونة) صاحب المركز الخامس بـ620 نقطة، بينما جاء المغربي أشرف حكيمي سادساً بـ484 نقطة.

وحل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في المركز السابع بـ378 نقطة، يليه الإنجليزي بالمر (تشيلسي) ثامناً بـ211 نقطة. 

وفي المركز التاسع جاء الحارس الإيطالي دوناروما (مانشستر سيتي) بـ172 نقطة، فيما أكمل البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان) قائمة العشرة الأوائل بـ171 نقطة.

إخفاق صلاح بين إخفاق أوروبي وضعف الدعم الإعلامي

رغم الأداء الاستثنائي الذي قدمه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي ، وتتويجه هدافاً للبريميرليج وأفضل صانع أهداف، إلا أن خروجه المبكر مع ليفربول من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في ثمن النهائي، كان عاملاً حاسماً في إبعاده عن الجائزة.

الخسارة بركلات الترجيح أمام الفريق الباريسي أجهضت فرص صلاح، إذ كان استمرار ليفربول في الأدوار المتقدمة كفيلاً بتعزيز حظوظه بقوة.

إلى جانب ذلك، بدا أن إدارة ليفربول لم تمنح نجمها الأول الزخم الإعلامي الكافي مقارنة بما فعلته أندية أخرى، فبرشلونة حرص على الترويج المستمر لموهبته لامين يامال، فيما أجاد ريال مدريد تسويق صورة مبابي، كما حظي ديمبلي بدعم كبير من ناديه باريس سان جيرمان.

هل خذل ليفربول محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية

 الإقصاء الأوروبي المبكر وضعف الترويج الإعلامي، وهما عاملان قد يكونان قد حرما النجم محمد صلاح من تحقيق إنجاز تاريخي، طالما حلم به عشاقه، وهو أن يصبح ثاني لاعب أفريقي بعد جورج ويا يتوج بالكرة الذهبية.

الكرة الذهبية عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان يامال لاعب برشلونة محمد صلاح ليفربول

