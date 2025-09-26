قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
CNN : خطة ترامب تنص على عدم وجود أي دور مستقبلي لحماس في غزة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
رياضة

من ديمبلي إلى صلاح .. أرقام تكشف الفارق في سباق الكرة الذهبية

محمد صلاح وعثمان ديمبلي
محمد صلاح وعثمان ديمبلي
حمزة شعيب

كشفت صحيفة فرنسية عن تفاصيل النقاط التي حصدها النجم المصري محمد صلاح في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تُوج بها عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان.


وشهدت القائمة النهائية تواجد 30 لاعبًا، حيث جاء ديمبلي أولًا برصيد 1380 نقطة، متفوقًا على لامين يامال لاعب برشلونة الذي حل وصيفًا بـ1059 نقطة، ثم فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان بـ703 نقاط.


واحتل محمد صلاح المركز الرابع بـ657 نقطة، متفوقًا على رافينها لاعب برشلونة الذي جاء خامسًا بـ620 نقطة.
المراكز العشرة الأولى في سباق الكرة الذهبية 2025:
1- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) – 1380 نقطة
2- لامين يامال (برشلونة) – 1059 نقطة
3- فيتينيا (باريس سان جيرمان) – 703 نقاط
4- محمد صلاح (ليفربول) – 657 نقطة
5- رافينها (برشلونة) – 620 نقطة
6- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – 484 نقطة
7- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 378 نقطة
8- كول بالمر (تشيلسي) – 211 نقطة
9- جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) – 172 نقطة
10- نونو مينديز (باريس سان جيرمان) – 171 نقطة
 

صلاح رغم خروجه من سباق المراكز الثلاثة الأولى، إلا أنه احتفظ بمكانة متقدمة بين أفضل لاعبي العالم، ليواصل تواجده في قائمة المرشحين الكبار للكرة الذهبية.

محمد صلاح عثمان ديمبلي الكرة الذهبية

