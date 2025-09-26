من ديمبلي إلى صلاح .. أرقام تكشف الفارق في سباق الكرة الذهبية

كشفت صحيفة فرنسية عن تفاصيل النقاط التي حصدها النجم المصري محمد صلاح في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تُوج بها عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان.



وشهدت القائمة النهائية تواجد 30 لاعبًا، حيث جاء ديمبلي أولًا برصيد 1380 نقطة، متفوقًا على لامين يامال لاعب برشلونة الذي حل وصيفًا بـ1059 نقطة، ثم فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان بـ703 نقاط.



واحتل محمد صلاح المركز الرابع بـ657 نقطة، متفوقًا على رافينها لاعب برشلونة الذي جاء خامسًا بـ620 نقطة.

المراكز العشرة الأولى في سباق الكرة الذهبية 2025:

1- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) – 1380 نقطة

2- لامين يامال (برشلونة) – 1059 نقطة

3- فيتينيا (باريس سان جيرمان) – 703 نقاط

4- محمد صلاح (ليفربول) – 657 نقطة

5- رافينها (برشلونة) – 620 نقطة

6- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – 484 نقطة

7- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 378 نقطة

8- كول بالمر (تشيلسي) – 211 نقطة

9- جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) – 172 نقطة

10- نونو مينديز (باريس سان جيرمان) – 171 نقطة



صلاح رغم خروجه من سباق المراكز الثلاثة الأولى، إلا أنه احتفظ بمكانة متقدمة بين أفضل لاعبي العالم، ليواصل تواجده في قائمة المرشحين الكبار للكرة الذهبية.