باريس سان جيرمان يعلن إصابة ماركينبوس قبل أيام من مواجهة برشلونة بدوري الأبطال

انضم ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، إلى قائمة الإصابات الطويلة في النادي، إذ أعلن النادي الفرنسي، اليوم الجمعة، أن البرازيلي سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع بسبب إصابة في فخذه الأيسر.

وتعرض اللاعب - البالغ من العمر ٣١ عامًا، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان عام ٢٠١٣ وشارك في أكثر من ٣٠٠ مباراة في الدوري الفرنسي - للإصابة قبل أيام من مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء أمام برشلونة، إلى جانب إصابة جواو نيفيس وديزاير دويه وعثمان ديمبيلي.

وأضاف باريس سان جيرمان في بيان أن نيفيس ودويه وديمبيلي يواصلون برنامجهم التأهيلي.

وقال لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بأن ماركينيوس تعرض للإصابة في وقت متأخر من مباراة يوم الاثنين التي خسرها الفريق بهدف نظيف أمام أولمبيك مرسيليا.

وأضاف للصحفيين: "أخبرني أنه شعر ببعض الألم، لا يوجد شيء مهم، لكن علينا فقط أن نكون منتبهين وألا نخاطر، إنه لأمر مؤسف بالنسبة لنا لأن ماركينيوس هو قائدنا، لكن علينا أن نكون مستعدين، وأعتقد أننا كذلك.

واختتم: "كرة القدم رياضة تُعدّ الإصابات فيها أمرًا طبيعيًا لما لها من تأثير، إنها رياضة مؤثرة، من الطبيعي أن نتعرض لإصابات عضلية، وعلينا أن نعرف كيف نتعامل معها، لدينا العديد من اللاعبين من الأكاديمية القادرين على اللعب".

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان - حامل اللقب - نظيره أوكسير في مباراة بالدوري الفرنسي يوم السبت.