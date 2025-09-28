هجوم جماهيري.. كيف دفع محمد صلاح ثمن "تغيير جلد" ليفربول؟

تلقى نادي ليفربول هزيمة قاسية أمام مضيفه كريستال بالاس بنتيجة (2-1)، مساء السبت، في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتتجه سهام الانتقادات نحو النجم المصري محمد صلاح.

محمد صلاح تحت الضغط

صلاح، البالغ من العمر 33 عاما، لم يظهر بالمستوى المنتظر منذ انطلاق الموسم الحالي، مقارنة بما قدمه الموسم الماضي حين توج هدافا للبريميرليج، وأفضل صانع للأهداف، بجانب حصده لقب أفضل لاعب في إنجلترا.



هذا التراجع أثار غضب شريحة من جماهير ليفربول، التي عبرت عن استيائها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

غضب الجماهير

عدد من الحسابات الجماهيرية انتقدت صلاح لعدم نجاحه في التسجيل من الكرات الثابتة رغم تمتعه بأولوية تسديدها.

كما طالب بعض المشجعين باستبداله في حال استمر ابتعاده عن مستواه، مؤكدين في الوقت ذاته مكانته كواحد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في العقد الأخير.

أصوات مدافعة

في المقابل، خرجت أصوات أخرى لتدافع عن قائد المنتخب المصري، معتبرة أن تراجع مردوده مرتبط بالتغييرات الكبيرة التي طرأت على تشكيلة ليفربول.

وأشار هؤلاء إلى أن صلاح كان معتادا على اللعب بجوار زملاء مثل ترينت أرنولد، لويس دياز، وداروين نونيز، والذين رحلوا عن الفريق دفعة واحدة، في حين وجد نفسه هذا الموسم بجوار عناصر جديدة مثل ألكسندر إيزاك، فلوريان فيرتز، وهوجو إيكتيكي.

ثمن تغيير الجلد

ويرى قطاع من جماهير الريدز أن صلاح يدفع حاليا ثمن عملية "تغيير الجلد" التي يمر بها ليفربول، في ظل حاجة الصفقات الجديدة للانسجام مع أسلوب اللعب، وهو ما انعكس سلباً على أداء النجم المصري وفعاليته الهجومية.