وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
ماذا تفعل عن حدوث أمر يسرك؟.. اتبع هذه السنة النبوية عند الشعور بالفرح
مات في شغله.. القصة الكاملة لوفاة «حمادة الفران» شهيد العمل بأسوان
الأهلي يحسم اتفاقه مع توماسبيرج مدرب إمام عاشور السابق في ميتيلاند.. خاص
هجوم جماهيري.. كيف دفع محمد صلاح ثمن "تغيير جلد" ليفربول؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

تلقى نادي ليفربول هزيمة قاسية أمام مضيفه كريستال بالاس بنتيجة (2-1)، مساء السبت، في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتتجه سهام الانتقادات نحو النجم المصري محمد صلاح.

محمد صلاح تحت الضغط

صلاح، البالغ من العمر 33 عاما، لم يظهر بالمستوى المنتظر منذ انطلاق الموسم الحالي، مقارنة بما قدمه الموسم الماضي حين توج هدافا للبريميرليج، وأفضل صانع للأهداف، بجانب حصده لقب أفضل لاعب في إنجلترا.


هذا التراجع أثار غضب شريحة من جماهير ليفربول، التي عبرت عن استيائها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

غضب الجماهير

عدد من الحسابات الجماهيرية انتقدت صلاح لعدم نجاحه في التسجيل من الكرات الثابتة رغم تمتعه بأولوية تسديدها.

كما طالب بعض المشجعين باستبداله في حال استمر ابتعاده عن مستواه، مؤكدين في الوقت ذاته مكانته كواحد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في العقد الأخير.

أصوات مدافعة

في المقابل، خرجت أصوات أخرى لتدافع عن قائد المنتخب المصري، معتبرة أن تراجع مردوده مرتبط بالتغييرات الكبيرة التي طرأت على تشكيلة ليفربول.

وأشار هؤلاء إلى أن صلاح كان معتادا على اللعب بجوار زملاء مثل ترينت أرنولد، لويس دياز، وداروين نونيز، والذين رحلوا عن الفريق دفعة واحدة، في حين وجد نفسه هذا الموسم بجوار عناصر جديدة مثل ألكسندر إيزاك، فلوريان فيرتز، وهوجو إيكتيكي.

ثمن تغيير الجلد

ويرى قطاع من جماهير الريدز أن صلاح يدفع حاليا ثمن عملية "تغيير الجلد" التي يمر بها ليفربول، في ظل حاجة الصفقات الجديدة للانسجام مع أسلوب اللعب، وهو ما انعكس سلباً على أداء النجم المصري وفعاليته الهجومية.

