بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج

خسر فريق ليفربول من نظيره كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد الدولي المصري محمد صلاح.

وجاءت ثنائية كريستال بالاس عن طريق إسماعيلا سار ونيكيتياه في الدقيقتين 9، 90+7.

فيما جاء هدف ليفربول عن طريق فيديريكو كييزا في الدقيقة 87.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: كيركيز، فان دايك، كوناتي، وبرادلي.

خط الوسط: جرافينبرخ، سوبوسلاي، وماك اليستر.

خط الهجوم: إيزاك، فيرتز، ومحمد صلاح.

وبهذه النتيجة، يخسر الريدز أول مباراة له هذا الموسم، ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.