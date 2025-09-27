قبل مباراة منتخب مصر وجيبوتي.. إجراء جديد من حسام حسن تجاه محمد صلاح

استقر الجهاز الفني ل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن علي سفر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عبر طائرة خاصة من أجل لقاء جيبوتي.

ويستعد منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب جيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 8 أكتوبر المقبل.

واستقر الجهاز الفني ل منتخب مصر الوطني علي سفر محمد صلاح إلى المغرب لخوض لقاء جيبوتي دون التواجد في معسكر القاهرة للسفر مع الفراعنة الكبار.

واعتمد "فيفا" إقامة مباراة مصر وجيبوتي خارج الأراضي المصرية، وتحديدًا في المغرب، باعتبارها الدولة التي يستضيف فيها منتخب جيبوتي مبارياته الرسمية في التصفيات.

ورغم ذلك كانت هناك محاولات جادة من جانب اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة للتوصل إلى اتفاق مع اتحاد جيبوتي لإقامة اللقاء في القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر الوطني جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية برصيد 20 نقطة من 8 مباريات.

ويتفوق منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة ليقترب الفراعنة الكبار من حسم التأهل مبكرًا إلى المرحلة النهائية من التصفيات



قررت الجهاز الفني ل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر إعلان قائمة منتخب مصر بعد مباريات الدوري التي تنتهي يوم 4 أكتوبر ، السفر إلى المغرب يوم 6 لمواجهة جيبوتي يوم 8 ثم مواجهة غينيا بيساو في مصر يوم 12".