مستر أسيست .. يامال يهدد عرش محمد صلاح

حقق لامين يامال، نجم نادي برشلونة، رقمًا مميزًا بعدما صنع هدفاً في فوز فريقه على ريال سوسيداد 2-1، أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإسباني.

ودخل يامال بديلاً في الشوط الثاني بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وسرعان ما صنع هدفاً لزميله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 59، جاء منه الهدف الثاني للبلوجرانا.

وبحسب شبكة “أوبتا”، فإن يامال وصل إلى 24 تمريرة حاسمة مع برشلونة في في مختلف المسابقات، منذ الموسم الماضي، ولا يتفوق عليه سوى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بـ26 تمريرة.

أهداف مباراة برشلونة وسوسيداد

جاءت ثنائية برشلونة عن طريق كوندي وليفاندوفسكي في الدقيقتين 43، 59.

فيما جاء هدف سوسيداد عن طريق أودوريوزولا في الدقيقة 31.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما يأتي فريق سوسيداد في المركز 17 برصيد 5 نقاط.