قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستر أسيست .. يامال يهدد عرش محمد صلاح

محمد صلاح - لامين يامال
محمد صلاح - لامين يامال

حقق لامين يامال، نجم نادي برشلونة، رقمًا مميزًا بعدما صنع هدفاً في فوز فريقه على ريال سوسيداد 2-1، أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإسباني.

ودخل يامال بديلاً في الشوط الثاني بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وسرعان ما صنع هدفاً لزميله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 59، جاء منه الهدف الثاني للبلوجرانا.

وبحسب شبكة “أوبتا”، فإن يامال وصل إلى 24 تمريرة حاسمة مع برشلونة في في مختلف المسابقات، منذ الموسم الماضي، ولا يتفوق عليه سوى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بـ26 تمريرة.

أهداف مباراة برشلونة وسوسيداد

جاءت ثنائية برشلونة عن طريق كوندي وليفاندوفسكي في الدقيقتين 43، 59.

فيما جاء هدف سوسيداد عن طريق أودوريوزولا في الدقيقة 31.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما يأتي فريق سوسيداد في المركز 17 برصيد 5 نقاط.

برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني ليفاندوفسكي لامين يامال محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي والزمالك

أحمد جلال يكشف مفاجآت في قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أرشيفية

صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها

ترشيحاتنا

طلاب الدبلومات الفنية

المجلس الأعلى للجامعات يعلن نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات 2025 / 2026

صورة أرشيفية

شكاوى من فرض 30% زيادة بمصروفات مدرسة بأكتوبر.. والإدارة التعليمية تتحرك

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

مظاهرات المسجد الأموي.. تجاوز غير مقبول واستهداف لأمن مصر القومي

بالصور

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

تسريب صور أصغر سيارة مرسيدس رياضية متعددة الاستخدامات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد