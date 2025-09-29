مهيب عبد الهادي يسأل: مين يتفوق النحاس أم فيريرا في مباراة اليوم؟

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، سؤالاً مثيرا بشأن مدربي الأهلي والزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "صباح الديربي.. مين يتفوق عماد النحاس ولا يانيك فيريرا في مباراة اليوم؟".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين مع فريق الزمالك، في إطار مباريات الأسبوع التاسع للدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة.

وحسب التدريبات الأخيرة فإن التشكيل الأقرب للأهلي يضم: محمد الشناوي حارس مرمي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف.