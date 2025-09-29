قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا
أصل الحكاية

«بطريقة الكنغر».. كيف يعزز التلامس الجلدي نمو الدماغ لدى الأطفال المبتسرين؟

«رعاية الكنغر».. كيف يعزز التلامس الجلدي نمو الدماغ لدى الأطفال المبتسرين؟
عبد الفتاح تركي

كيف يعزز التلامس الجلدي نمو الدماغ لدى الأطفال المبتسرين؟.. أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة أجراها معهد بيرك لعلم الأعصاب في نيويورك أن التلامس الجلدي بطريقة الكنغر يُعزز نمو مناطق الدماغ الرئيسية لدى الأطفال المبتسرين.

ووجد الباحثون ارتباطات قابلة للقياس بين التلامس الجلدي مع الوالدين ونمو الدماغ لدى الأطفال المولودين قبل الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل؛ حيث تطورت مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة وتنظيم المشاعر والتوتر بشكل أفضل مع زيادة التلامس الجلدي.

طفلة رضيعه ضحية الغربية

وكانت القاعدة العامة هي: كلما زاد التلامس، كان ذلك أفضل، وجاءت هذه النتيجة من دراسة أجريت على 88 طفلًا مبسترًا بلغ متوسط وزنهم حوالي 1.2 كيلوجرام، ومكثوا في المستشفى لمدة شهرين، وقبل الخروج من المستشفى، خضع كل طفل لفحص دماغي.

ما طريقة رعاية الكنغر

وفي طريقة رعاية الكنغر، يستلقي الطفل على صدر أمه أو أبيه العاري، مرتديًا حفاضة فقط، وتتم تغطية الطفل ببطانية دافئة؛ إذ يساعد ذلك على بناء رابطة عاطفية بين الطرفين، كما يُساعد ذلك الأطفال المبتسرين على التأقلم بشكل أفضل مع الانفصال المبكر عن أمهاتهم.

وأظهر الأطفال المبسترون، الذين سُمح لهم بالاستلقاء على طريقة الكنغر، نموًا دماغيًا أقوى في مناطق معينة مقارنةً بالأطفال، الذين قلّ تلامسهم الجلدي، وأظهرت فحوصات الدماغ اختلافات في مجالات تتعلق بالذاكرة والعواطف والتعامل مع التوتر.

انتشال رضيعة من تحت الأنقاض

وفي المتوسط، زارت العائلات أطفالها مرة واحدة يوميًا، واستغرقت جلسة رعاية الكنغر حوالي 70 دقيقة، ولعبت مدة وعدد مرات التلامس الجلدي المكثف دورًا مهمًّا، وكانت المدة أكثر أهمية، بحسب دي بي إيه.

ويتمتع التلامس الجلدي مع الأطفال المبتسرين بفوائد أخرى؛ إذ ربطته دراسات سابقة بتحسين الترابط والنوم ووظائف القلب والرئة والنمو، بالإضافة إلى تقليل الألم والتوتر.

الأطفال المبتسرين نمو الدماغ لدى الأطفال المبتسرين كيف يعزز التلامس الجلدي نمو الدماغ لدى الأطفال المبتسرين رعاية الكنغر جلسة رعاية الكنغر

