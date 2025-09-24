قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بسبب خناقة والديه.. إصابة رضيع بكسر في الجمجمة بالوراق

اتهمت سيدة زوجها بسحلها والتعدي عليها بالضرب، أثناء حمل رضيعهما ما أسفر عن إصابتها بسحجات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة نجلها الرضيع البالغ من العمر شهرين بكسر في الجمجمة، نتيجة سقوطه من يدها على الأرض اثناء ضرب زوجها له وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا بحضور ربة منزل (30 سنة) لقسم شرطة الوراق مصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة ، وحرّرت محضرًا تضررت فيه من زوجها بسبب اعتدائه عليها بالضرب المبرح، مما أدى إلى سقوط نجلها الرضيع (شهرين) من يديها على الأرض، فتسبب ذلك في إصابته بكسر في الجمجمة.

وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

