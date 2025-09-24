قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تسوية أزمة عمال شركة النسيج وديا وتعويض العاملة فاقدة رضيعها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل وزير العمل محمد جبران، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وزيرة التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي.

وقال الوزير جبران في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن اللقاء حضره وفد من شركة نايل لينين جروب للنسيج بالإسكندرية برئاسة المهندس سعيد أحمد رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بشأن تطورات الأحداث التي شهدتها "الشركة" منذ أيام من احتجاجات بسبب مطالب عمالية مشروعة وشروط عمل.

وأوضح الوزير أن إدارة "الشركة" أعلنت خلال هذا الاجتماع عن امتثالها إلى كافة ملاحظات "الوزارة" بشأن تلك المطالب والشروط الواجب توافرها في بيئة العمل ، وكذلك التسوية الودية، والتعويض اللازم لصالح العاملة دعاء أحمد عطيفي التي فقدت طفلتها الرضيعة إبنة الثلاثة أشهر، التى توفيت على ذراعها.

عودة عجلات الإنتاج

وكان الوزير جبران قد أعلن منذ أيام قليلة عن عودة عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها ، في شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، بعد مفاوضات جماعية ناجحة نظمتها “الوزارة” مع الإدارة والعمال “1000 عامل”،لتنفيذ المطالب العمالية المشروعة ، وكذلك تطبيق القانون في كافة الوقائع التي شهدتها "الشركة "،وقال أن هذه  المفاوضات كانت قد  أسفرت عن صدور تقرير تضمن 21 مُكتسبًا ،بشأن مطالب العاملين.

وزارة العمل وزارة التضامن عاملة مصنع النسيج عاملة فقدت رضيعتها

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

