العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية

أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه وجه مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بمتابعة الأحداث منذ وقوعها داخل شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية "الإدارة والعمال" ، وتطبيق مواد القانون التي تكفل الحصول على الحقوق والمكتسبات المشروعة للعمال.

وكلف جبران "المديرية "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من كافة المعلومات بشأن واقعة فقدان العاملة دعاء محمد طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر التي توفيت على ذراعها.

وتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطفلة، موضحا أنه منذ وقوع هذه الأحداث وهو يتابع لحظة بلحظة ، مضيفا أن أحدث المعلومات تشير إلى انعقاد اجتماع غدا السبت، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، لبحث مطالب العمال طبقا للقانون.