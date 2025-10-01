قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقسام حاد في المشهد السياسي الإسرائيلي بسبب خطة ترامب.. تفاصيل
الزمالك مش عارف يكسب الأهلي.. مشادة كلامية بين هشام حنفي وأحمد حمودة على الهواء|تفاصيل
ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
شروط منح درجات حافز التفوق الرياضي لطلاب الثانوية العامة |قرار نهائي الآن
52 عاما على حرب أكتوبر| إرادة أمة ونصر وطن
مصر تفتح آفاقًا جديدة لجذب السياح اليابانيين عبر أكبر معرض سياحي في آسيا | تفاصيل
رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق
وزير الخارجية يمثل مصر كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع ميونخ بالسعودية
«الجزيري» يقترب من الظهور فى قائمة الزمالك أمام المحلة.. والغيابات تضرب الأبيض
بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
الموت يطارد المخيمات.. 3 شهداء في النصيرات والبريج تحت القصف الإسرائيلي لغزة
بيان عاجل من نقابة الصحفيين المغربية بشأن تعامل الأمن مع احتجاجات «جيل زد»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شروط منح درجات حافز التفوق الرياضي لطلاب الثانوية العامة |قرار نهائي الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط منح درجات حافز التفوق الرياضي لطلاب الثانوية العامة

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يشترط لمنح حافز التفوق الرياضي للبطولات التي يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية المختلفة الآتي:

  •  حصول الطالب على إحدى البطولات، أو الدورات الواردة في هذا القرار
  •  أن تكون البطولة، أو الدورة رسمية ومعتمدة.
  •  الاشتراك في البطولات المركزية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للألعاب الفردية والجماعية بصفة عامة.
  • أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى المدارس التابعة، أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  •  ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية، أو شطب من السجلات الرياضية، أو الحرمان من الاشتراك في المسابقات.
  • ألا يكون راسبًا أو تم فصله بسبب الغياب، أو سوء السلوك.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيأنه يشترط لمنح درجات التفوق الرياضي للبطولات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توافر الشروط السابقة بالإضافة إلى ما يلي:

  •  لا تقام البطولة إذا قل العدد عن (۸) لاعبين للألعاب الفردية
  •  بالنسبة لبطولات الألعاب الجماعية، وفرق التتابعات، ومسابقات الفرق ببطولات الألعاب الفردية يشترط أن يكون عدد الفرق المشاركة ثماني فرق على الأقل.
  •  يشترط لمنح الطالب درجات التفوق الرياضي في الألعاب الجماعية أن يشترك في المباريات اشتراكا فعليا بنسبة (٥٠%) على الأقل.

وكان قد أصدر  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا رقم (٢٣٩) بشأن حافز التفوق الرياضي.

ونص القرار على أنه يتم منح الطلاب والطالبات الحاصلين على بطولات - أو دورات رياضية بالسنة النهائية بمرحلة التعليم الثانوي، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية - شهادة التفوق الرياضي، وذلك عند تحقيقهم، خلال فترة دراستهم في أي من الصفين: (الثاني - الثالث)، بمرحلة التعليم الثانوي: (عام - فني) لنفس اللعبة، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية، وتضاف درجات التفوق الرياضي إلى المجموع الكلي، طبقًا للبطولات، أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الثانوية العامة درجات حافز التفوق الرياضي حافز التفوق الرياضي

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

فيروس

فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

علي جمعة

علي جمعة: النبي هو الإنسان الكامل ورحمة الله المهداة للعالمين

الدكتور محمود صديق

محمود صديق: إدراج 21 عالما أزهريا بقائمة ستانفورد يبرز قوة مصر

طالبات الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر يجري حوارًا مباشرًا مع الطلاب والطالبات.. صور

بالصور

فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس

بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات

استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

