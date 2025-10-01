شروط منح درجات حافز التفوق الرياضي لطلاب الثانوية العامة |قرار نهائي الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط منح درجات حافز التفوق الرياضي لطلاب الثانوية العامة

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يشترط لمنح حافز التفوق الرياضي للبطولات التي يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية المختلفة الآتي:

حصول الطالب على إحدى البطولات، أو الدورات الواردة في هذا القرار

أن تكون البطولة، أو الدورة رسمية ومعتمدة.

الاشتراك في البطولات المركزية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للألعاب الفردية والجماعية بصفة عامة.

أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى المدارس التابعة، أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية، أو شطب من السجلات الرياضية، أو الحرمان من الاشتراك في المسابقات.

ألا يكون راسبًا أو تم فصله بسبب الغياب، أو سوء السلوك.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيأنه يشترط لمنح درجات التفوق الرياضي للبطولات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توافر الشروط السابقة بالإضافة إلى ما يلي:

لا تقام البطولة إذا قل العدد عن (۸) لاعبين للألعاب الفردية

بالنسبة لبطولات الألعاب الجماعية، وفرق التتابعات، ومسابقات الفرق ببطولات الألعاب الفردية يشترط أن يكون عدد الفرق المشاركة ثماني فرق على الأقل.

يشترط لمنح الطالب درجات التفوق الرياضي في الألعاب الجماعية أن يشترك في المباريات اشتراكا فعليا بنسبة (٥٠%) على الأقل.

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا رقم (٢٣٩) بشأن حافز التفوق الرياضي.

ونص القرار على أنه يتم منح الطلاب والطالبات الحاصلين على بطولات - أو دورات رياضية بالسنة النهائية بمرحلة التعليم الثانوي، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية - شهادة التفوق الرياضي، وذلك عند تحقيقهم، خلال فترة دراستهم في أي من الصفين: (الثاني - الثالث)، بمرحلة التعليم الثانوي: (عام - فني) لنفس اللعبة، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية، وتضاف درجات التفوق الرياضي إلى المجموع الكلي، طبقًا للبطولات، أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.