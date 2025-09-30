قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، صحة ما أثير بشأن ظهور فيروس HFMD في فصل بمدرسة ألسن سقارة بالمريوطية 

حيث قال المصدر : بالفعل تم رصد 4 حالات بين الطلاب  ظهرت عليهم أعراض حبوب في اليدين داخل أحد الفصول 

وأضاف المصدر أنه فور ملاحظة ظهور هذه الأعراض على بعض الطلاب بأحد فصول المدرسة ، قامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتعقيم الفصل، حفاظًا على سلامة باقي الطلاب

وكان قد فوجئ أولياء أمور طلاب مدرسة ألسن الدولية بالمريوطية، بإيميل رسمي من إدارة المدرسة يبلغهم بظهور حالات (HFMD) في المدرسة 

وجاء نص الإيميل الرسمي كالتالي : السادة أولياء الأمور،

نود إبلاغكم بوجود حالات مؤكدة من مرض اليد والفم والقدم (HFMD) في صف السنة الخامسة. حرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب، سيتم إغلاق الصف من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد، على أن يعود الطلاب إلى المدرسة يوم الاثنين.

خلال هذه الفترة، سيتم أيضًا تعقيم الصف بشكل كامل لضمان عدم وجود أي فيروسات.

الطلاب الذين تم تشخيصهم رسميًا بالمرض يمكنهم العودة فقط بعد التأكد من شفائهم الكامل، تم التواصل مع أولياء أمورهم مباشرة.

مرض اليد والفم والقدم هو مرض فيروسي شائع لدى الأطفال، وقد تشمل أعراضه:

  • ارتفاع في درجة الحرارة
  • التهاب الحلق
  • تقرحات في الفم
  • طفح جلدي أو بثور على اليدين أو القدمين أو الأرداف

في حال ملاحظة أي من هذه الأعراض على طفلكم، يرجى التواصل مباشرة مع طبيب المدرسة للحصول على التوجيه المناسب… وشكرًا لتعاونكم معنا في الحفاظ على صحة وسلامة مجتمعنا المدرسي

