«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
لاعتدائه على مُعلمة بالسـ.ـلاح.. «تعليم الجيزة» تفصل طالبًا في الإعدادية لمدة عام دراسي
الرئاسي اليمني: نحذر من الالتفاف على القرارات السيادية لحماية المدنيين

هاجر ابراهيم

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، من الالتفاف على القرارات السيادية التي جاءت لحماية المدنيين، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ونفت القوات الجنوبية الحكومية، الخميس، الانسحاب من حضرموت أو المهرة، مؤكدة أنها مستمرة حتى تحقيق أهدافها بقطع شرايين تهريب السلاح إلى الحوثيين.

وأوضح المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية محمد النقيب، في بيان، "أننا ننفي ما يروج له الإعلام المعادي من إشاعات زائفة، لنؤكد ثبات قواتكم المسلحة على كافة مسرح عملية المستقبل الواعد في حضرموت والمهرة، واستكمال كافة أهدافها في قطع شرايين تهريب السلاح للمليشيات الحوثية، ودك أوكار التنظيمات الإرهابية، وإسقاط مظلتها الإخوانية، ووقف العبث والاستنزاف لثروات شعبنا في حضرموت".

وتابع البيان، أن القوات الحكومية الجنوبية تواصل أداء مهامها "في حماية الوطن ومكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره، والاضطلاع بدورها كشريك فاعل في تعزيز استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين".


 


 

حماية المدنيين القرارات السيادية اليمن

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

أرشيفية

والي الخرطوم: الاحتفال بذكرى الاستقلال ورسائل إيجابية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار

زيلينسكي

زيلينسكي: روسيا بدأت العام الجديد بتصعيد الحرب وشن هجمات جديدة

صورة أرشيفية

اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة تطلق قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

