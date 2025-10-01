قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
فى ذكرى مداح الرسول.. تعرف على أول أجر حصل عليه محمد الكحلاوي وسر رفضه الغناء لجمال عبد الناصر
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية
نجم الأهلي يشيد بـ «عدي الدباغ» ويُوجّه انتقادات لاختيارات الزمالك الفنية
خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رنا أشرف

تثير الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة عاصفة من الجدل السياسي والإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي، نظرًا لما تحمله من بنود مثيرة للانقسام بين من يصفها بكونها محاولة لإحياء مسار تفاوضي قد يفضي إلى تهدئة، وبين من يراها استمرارًا لنهج الانحياز الأمريكي التاريخي تجاه إسرائيل.

فالخطة، التي جرى الترويج لها في ثوب دبلوماسي يرفع شعار “السلام”، سرعان ما ووجهت بانتقادات واسعة من جانب الخبراء الذين اعتبروا أنها تهدف في جوهرها إلى تقديم القضية الفلسطينية في صورة أزمة إنسانية وأمنية فحسب، بعيدًا عن بعدها السياسي كقضية تحرر وحقوق شعبية مشروعة.

ويذهب محللون إلى أن البنود التي تضمنتها الخطة لا تعكس إرادة حقيقية لإنهاء الصراع بقدر ما تكشف عن محاولة أمريكية جديدة لإدارة الأزمة بدلًا من حلها، بما يضمن استمرار النفوذ الأمريكي في المنطقة حتى وإن جاء ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية الأساسية.

سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة

قال استاذ السياسة سعيد الزغبي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ما أشبه اليوم بالبارحة، فبين صفقة القرن والخطة الترامبية تتأرجح غزة بين واشنطن وتل أبيب، فيما دفع الشعب الفلسطيني ثمناً فادحاً تجاوز 62 ألف شهيد.
 

وأكد الزغبي أن الخطة التي طرحت على أنها حل شامل لإنهاء الحرب تتضمن وقف إطلاق النار، إعادة الإعمار، وتشكيل حكومة انتقالية عبر قوة دولية، مضيفاً أن ترامب يسعى من خلالها إلى الظهور بمظهر صانع السلام، طامحاً في نوبل للسلام، وباحثاً عن دور عالمي.
 

وشدد على أن أي خطة يكون محورها ترامب ونتنياهو مع غياب الفاعلين الفلسطينيين الأساسيين  سواء السلطة أو حماس “تفقد مصداقيتها منذ البداية.”

وأوضح الزغبي أن الخطة تمنح إسرائيل عدة مكاسب رئيسية، أولها شرعية دولية تسمح لها بالخروج من حرب مكلفة دون أن تعتبر مهزومة، وثانيها إضعاف حماس سياسياً عبر استبعادها من أي دور رسمي وهو ما يعني إخراجها من المعادلة السياسية، أما ثالثها فهو استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على حدود غزة بما يضمن لها الأمن دون تحمل أعباء إعادة الإعمار.

وبين الزغبي أن الجانب الفلسطيني يحصل على بعض المكاسب، لكنها تبقى محدودة، مثل وقف نزيف الدماء عبر إيقاف القصف والعمليات العسكرية وهو إنجاز إنساني، وإعادة إعمار غزة بضخ أموال عربية ودولية لإعادتها إلى الحياة، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى وهي خطوة معنوية مهمة لكنها لا ترقى لمستوى المطالب الفلسطينية الجوهرية كإقامة الدولة والقدس وعودة اللاجئين.

وحذر الزغبي من أن الخطة تواجه عقبات جدية، مشيراً إلى أن إقصاء حماس يجعل التنفيذ شبه مستحيل لأنها الطرف الذي يسيطر على الأرض والسلاح، كما أن الخطة تفتقر لرؤية واضحة للدولة الفلسطينية إذ تركز على غزة ككيان إنساني وأمني لا كجزء من دولة مستقلة، فضلاً عن صعوبة تطبيق فكرة القوات الدولية في بيئة غزة المعقدة ورفض الفصائل المسلحة، إلى جانب الفجوة التي قد تنشأ مع بعض الدول العربية التي تشترط انسحاباً إسرائيلياً كاملاً وضمانات أوسع للفلسطينيين.

واستطرد الزغبي قائلاً الخطة في جوهرها ليست سوى صفقة تهدئة طويلة، تحفظ لإسرائيل أمنها وصورتها، بينما تقدم للفلسطينيين مكاسب إنسانية محدودة، لكنها لا تمس جذور الصراع ولا تعالج قضاياه الكبرى: الدولة، السيادة، القدس، والحدود.

وأضاف قد تحقق الخطة نتائج ملموسة على المدى القصير مثل وقف القتال وإعادة الإعمار واستقرار نسبي، لكنها على المدى البعيد تصب في صالح إسرائيل، عبر إقصاء حماس وتحويل غزة إلى ملف إنساني  اقتصادي بعيداً عن الحل السياسي الشامل.
 

وختم الزغبي تصريحاته قائلاً: “من دون ضمانات متبادلة من إسرائيل وحماس تبقى الخطة مجرد وهم، لكن إذا تحققت تلك الضمانات وأقرت دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية، فقد تنجح الخطة وتصبح خطوة حقيقية نحو السلام.”
 

الحرب في غزة غزة القضية الفلسطينية الحقوق الفلسطينية النفوذ الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

فيروس

فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

بالصور

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

ابنة هبة قطب
ابنة هبة قطب
ابنة هبة قطب

فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس

بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد