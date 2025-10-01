قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
بالصور

جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات

استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب
آية التيجي

شهدت محافظة القليوبية واقعة غريبة، بعد ما تمكن طبيب جراح من استخراج صرصور من أذن شاب، دخل إليها أثناء جلوسه في أحد الكافيهات، ما تسبب له في آلام شديدة والتهاب بالأذن استمر يومين كاملين.

تفاصيل الواقعة

وقال الدكتور هيثم نصر، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، إن الشاب حضر إلى المستشفى بعد شعوره بألم حاد داخل الأذن لم يتوقف رغم مرور يومين، وبعد الفحص الطبي تم اكتشاف وجود صرصور حي داخل الأذن، ليتم استخراجه على الفور وإنقاذ المريض من مضاعفات خطيرة.

مخاطر دخول الحشرات إلى الأذن

وأوضح "نصر" أن مشكلة الصرصور عند دخوله الأذن تكمن في أنه لا يستطيع الرجوع للخلف، بل يستمر في التقدم حتى يصل إلى طبلة الأذن، مما قد يؤدي إلى ثقب الطبلة والتسبب في التهابات وأضرار بالغة للسمع.

استخراج صرصور من أذن شاب

نصائح الأطباء للتعامل مع دخول حشرة في الأذن

ينصح الأطباء في مثل هذه الحالات باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت الذرة أو زيت الزيتون أو أي زيت طهي نظيف، حيث يساعد الزيت على شل حركة الحشرة وخنقها وبالتالي موتها، مما يسهل استخراجها لاحقًا.

ويحذر الخبراء من استخدام المياه داخل الأذن في حالة دخول الحشرات، لأنها قد تؤدي إلى زيادة حركة الحشرة داخل القناة السمعية، مما يضاعف الألم والأضرار.

استخراج صرصور من أذن شاب

وأكد الأطباء أن التعامل السريع والصحيح مع دخول الحشرات إلى الأذن يقي من حدوث مضاعفات خطيرة مثل: الالتهابات أو ثقب طبلة الأذن، داعين لضرورة التوجه إلى الطبيب فورًا عند الشعور بأي جسم غريب داخل الأذن.

استخراج صرصور من الأذن دخول حشرة في الأذن التهابات الأذن ثقب طبلة الأذن طرق التعامل مع الحشرات في الأذن محافظة القليوبية

