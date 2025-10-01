طبيبة أطفال تُحذِّر من تناول الإسبرين للمُصابين بفيروس HFMD.. وهذه طرق الوقاية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طبيبة أطفال تُحذِّر من تناول الإسبرين للمُصابين بفيروس HFMD.. وهذه طرق الوقاية

HFMD
HFMD
سارة عبد الله

حرصت الدكتورة رانيا لطيف، طبيبة الأطفال، على توعية الآباء والأمهات بالفيروس المنتشر حديثًا المعروف بـ متلازمة اليد والقدم والفم (HFMD).

وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "عايزة كل الناس تفهم الكلام ده، لأنك ممكن تنقذ بيه حياة طفل. بالنسبة لموضوع الفيروس المنتشر جدًا اليومين دول عند الأطفال، بييجي بسخونية، وقُرَفَة، وحبوب في الجلد مليانة ميه".

وتابعت: "أول حاجة: ده مش جديري والله، لأن الجديري بيظهر في البطن والصدر الأول. أوعوا تستخدموا مضادًا حيويًا عشان الدور ما يزيدش.
تاني حاجة: إياكم ثم إياكم من استخدام الأسبرين للأطفال لتهدئة الحرارة".

وأوضحت: "الأسبرين ممكن يسبب متلازمة اسمها (Reye’s Syndrome) لا قدر الله تدخل الطفل في غيبوبة وتؤدي للوفاة. كمان هو فيروس وهيروح لوحده خلال أسبوع. وده اسمه متلازمة اليد والقدم والفم".

طرق الوقاية من متلازمة اليد والقدم والفم:

غسل اليدين بانتظام

اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل.

احرص على غسل اليدين بعد استخدام المرحاض، تغيير الحفاضات، قبل إعداد أو تناول الطعام، وبعد العطس أو السعال.

يمكن استخدام معقم اليدين في حال عدم توفر الماء والصابون.

تعليم الأطفال عادات النظافة الصحية

علِّم أطفالك كيفية غسل اليدين باستمرار.

درّبهم على تجنّب وضع الأصابع أو الأشياء في الفم.

تطهير الأماكن المشتركة

نظّف الأسطح التي يكثر استخدامها مثل مقابض الأبواب والألعاب.

استخدم محلول مكوّن من الكلور والماء للتعقيم.

في حضانات الأطفال يجب الالتزام بجدول صارم للتنظيف والتطهير، حيث يمكن للفيروس أن يعيش أيامًا على الأسطح.

تجنّب المخالطة اللصيقة

عزل المصابين عن الآخرين، لأن المرض مُعدٍ بدرجة كبيرة.

يجب أن يبقى الأطفال المصابون بالمرض في المنزل وألا يذهبوا للمدارس أو الحضانات حتى تزول الحمى وتلتئم تقرحات الفم.

الكبار المصابون أيضًا يجب أن يلتزموا المنزل حتى يتماثلوا للشفاء.

متلازمة اليد والقدم والفم توعية الأباء الفيروس المنتشر

