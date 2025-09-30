بعد ظهوره في المدارس.. طرق الوقاية من فيروس HFMD

تعد الوقاية من فيروس HFMD من الأمور شديدة الأهمية التى تساعد في حماية الأطفال.

ووفقا لما جاء مايو كلينك نعرض لكم طرق الوقاية من فيروسHFM.

الوقاية فيروسHFMD



يمكنك التقليل من خطر إصابة طفلك بمرض اليد والقدم والفم باتباع أساليب متعددة، مثل:

غسل اليدين بصفة متكررة

اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل واحرص على غسل يديك بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات واغسل يديك قبل إعداد الطعام أو تناوله وبعد التمخط أو العطاس أو السعال واستخدم معقم اليدين، في حال عدم توفر الصابون والماء.

تعليم الأطفال عادات النظافة الصحية

علِّم أطفالك كيفية غسل اليدين وساعدهم على القيام بذلك بصفة مستمرة وعلِّمهم كيفية اتباع عادات النظافة الصحية بشكل عام واشرح لهم سبب منعهم من وضع أصابعهم أو أيديهم أو أي أشياء أخرى في أفواههم.

تطهير الأماكن المشتركة

احرص على تنظيف الأماكن والأسطح، التي يتناوب الكثير من الأشخاص على استخدامها، بالماء والصابون ثم استخدم محلولاً مخففًا مكوَّنًا من مبيض الكلور والماء؛ لتنظيفها وإذا كنت في أحد مرافق رعاية الأطفال، فاتَّبع جدولاً صارمًا لإجراء عمليات التنظيف والتعقيم، حيث إن الفيروس يمكن أن يعيش لعدة أيام على الأسطح في الأماكن المشتركة، بما في ذلك مقابض الأبواب، وعلى الأغراض المشتركة، مثل الألعاب.

تجنُّب المخالطة اللصيقة

يجب عزل الأشخاص المصابين بمرض اليد والقدم والفم عن الأشخاص الآخرين عند ظهور أعراض المرض عليهم؛ لأنه مرض مُعدٍ بدرجة كبيرة ويجب أن يبقى الأطفال المصابون بداء اليد والقدم والفم في المنزل وألا يذهبوا إلى مرافق رعاية الأطفال أو المدارس حتى تزول الحمى وتُشفى تقرحات الفم ولا تذهب إلى العمل وامكث بالمنزل إذا أصبت بالمرض.