انقسام حاد في المشهد السياسي الإسرائيلي بسبب خطة ترامب.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ المشهد السياسي الإسرائيلي انقسم بشكل حاد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لوقف الحرب في غزة، حيث وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارته إلى واشنطن بالتاريخية، مؤكدًا أن الخطة حققت ما سماه قلب المعادلة.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه عوضًا عن عزل إسرائيل، أصبحت حماس على حد تعبيره هي المعزولة، مشددًا أن الخطة لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية.

وتابعت، أنّ زعيم المعارضة يائير لابيد ومعه بيني جانتس أيدا هذه الخطة، واعتبراها فرصة لإعادة المحتجزين والحفاظ على حرية العمل العسكري، مع دعوة لإشراك دول عربية في إدارة غزة مستقبلًا.

وأوضحت، أنّ اليمين المتشدد أبدى رفضًا واضحًا، فقد حذر وزير المالية سموتريتش من تفويت فرصة تاريخية على إسرائيل، واعتبر الاتفاق دليلًا على أزمة قيادة داخل الحكومة.

وتابعت، أنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لوّح بإمكانية إسقاط الائتلاف إذا لم يستكمل الحسم العسكري ضد حماس، أما رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، وصف الخطة أنها مؤلمة لكنها ضرورية، إلا أنه وجّه انتقادات قاسية لنتنياهو وحمّله مسؤولية الإخفاق في منع أحداث السابع من أكتوبر، وسقوط مئات الجنود منذ اندلاع الحرب.

وذكرت، أنّ عائلات المحتجزين ترى أن جوهر القضية هو الإفراج عن أبنائهم مهما كانت التنازلات، معتبرين أن أي اتفاق يجب أن يقاس بقدرته على إعادتهم أحياء، وبين ترحيب حذر من المعارضة، ورفض متشدد من اليمين، تكشف خطة ترامب حجم الانقسام داخل إسرائيل وتضع حكومة نتنياهو أمام معادلة صعبة بين الضغوط الداخلية والتحديات الأمنية في قطاع غزة.