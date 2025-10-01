شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تحت الحصار والموت.. ولا كلمات تصف الكارثة الإنسانية

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة خرج عن نطاق التوصيف أو التقييم، في ظل استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمدنيين ومراكز توزيع المساعدات، وتفاقم المجاعة والعطش وانتشار الأوبئة.

وأوضح الشوا في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "لا كلمات أو عبارات يمكن أن تصف الحال الذي وصل إليه قطاع غزة، في ظل المجازر المستمرة، والنزوح القسري، ومنع وصول المساعدات".

وأشار إلى أن مجزرة جديدة وقعت اليوم قرب أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث استهدفت قوات الاحتلال فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 مدنيًا، والعدد مرشح للزيادة.

وأكد الشوا أن مدينة غزة تعيش أوضاعًا كارثية، إذ تُحاصرها المجاعة والقصف، وتُمنع عنها المساعدات الأساسية، بما في ذلك المياه، حيث تمنع سلطات الاحتلال وصول صهاريج المياه منذ أكثر من أسبوعين، ما أدى إلى حالة عطش شديدة في المدينة المكتظة بمئات الآلاف من النازحين.

كما حذر من أن المنظومة الطبية باتت على وشك الانهيار، إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة، وما تبقى منها يعمل بقدرات محدودة للغاية، مع نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار استهداف المنشآت الصحية.

وأضاف الشوا: "حتى المناطق التي تُوصف بأنها آمنة، مثل المواصي، دير البلح، الزوايدة، والنصيرات، لم تسلم من القصف الإسرائيلي، والمجازر تتواصل في كل مكان".