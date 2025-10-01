قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تفتح آفاقًا جديدة لجذب السياح اليابانيين عبر أكبر معرض سياحي في آسيا | تفاصيل
رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق
وزير الخارجية يمثل مصر كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع ميونخ بالسعودية
«الجزيري» يقترب من الظهور فى قائمة الزمالك أمام المحلة.. والغيابات تضرب الأبيض
بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
الموت يطارد المخيمات.. 3 شهداء في النصيرات والبريج تحت القصف الإسرائيلي لغزة
بيان عاجل من نقابة الصحفيين المغربية بشأن تعامل الأمن مع احتجاجات «جيل زد»
أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء.. وهذا موعد انخفاضها
600 هزة ارتدادية .. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 60 قتيلاً
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
توك شو

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تحت الحصار والموت.. ولا كلمات تصف الكارثة الإنسانية

غزة
غزة
هاني حسين

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة خرج عن نطاق التوصيف أو التقييم، في ظل استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمدنيين ومراكز توزيع المساعدات، وتفاقم المجاعة والعطش وانتشار الأوبئة.

وأوضح الشوا في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "لا كلمات أو عبارات يمكن أن تصف الحال الذي وصل إليه قطاع غزة، في ظل المجازر المستمرة، والنزوح القسري، ومنع وصول المساعدات".

وأشار إلى أن مجزرة جديدة وقعت اليوم قرب أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث استهدفت قوات الاحتلال فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 مدنيًا، والعدد مرشح للزيادة.

وأكد الشوا أن مدينة غزة تعيش أوضاعًا كارثية، إذ تُحاصرها المجاعة والقصف، وتُمنع عنها المساعدات الأساسية، بما في ذلك المياه، حيث تمنع سلطات الاحتلال وصول صهاريج المياه منذ أكثر من أسبوعين، ما أدى إلى حالة عطش شديدة في المدينة المكتظة بمئات الآلاف من النازحين.

كما حذر من أن المنظومة الطبية باتت على وشك الانهيار، إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة، وما تبقى منها يعمل بقدرات محدودة للغاية، مع نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار استهداف المنشآت الصحية.

وأضاف الشوا: "حتى المناطق التي تُوصف بأنها آمنة، مثل المواصي، دير البلح، الزوايدة، والنصيرات، لم تسلم من القصف الإسرائيلي، والمجازر تتواصل في كل مكان".

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

فيروس

فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

المتهم

طعنه .. تفاصيل جديدة بشأن المتهم ببإنهاء حياة طالب بمدينة نصر

أرشيفية

تجديد حبس شخصين بتهمة السير خلف فتاة وفتح حقيبتها وسرقة هاتفها

محكمة

السجن المشدد 10 سنوات لشخص بتهمة هـ.تك عرض طفـ.ل بالطالبية

بالصور

فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

فوائد الكرفس والبقدونس

بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات

استخراج صرصور من أذن شاب

مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

