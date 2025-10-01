قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره

HFMD
معتز الخصوصي

ظهر فيروس HFMD في إحدى مدارس المريوطية للغات مما أثار ذعر بين الأهالي .

وقالت مدرسة المريوطية أنه تم رصد 4 حالات مصابة بفيروس (Hand, Foot and Mouth Disease) والمعروف باسم HFMD وهو فيروس ضعيف وشائع بين الأطفال ويُشفى منه في غضون أيام قليلة دون أية مضاعفات.

خطورة فيروس HFMD


يعد فيروس HFMD من الأمراض محدودة الخطورة ونادرا ما يسبب مضاعفات قوية ولكنه عندما يتم إهمال العلاج يمكن أن يسبب التهاب السحايا الفيروسي والتهاب الدماغ.

علامات الخطر 


وفقا لموقع مركز السيطرة على الامراض الأمريكي فإن علامات الخطر التى تكشف الحالات الشديدة من فيروس HFMD هى

راجع الطبيب بسرعة بشأن فيروسHFMD إذا كان طفلك يعانى من الآتى:

لا يستطيع الشرب جيدًا مصاب بالجفاف.
يعاني الطفل من حمى تستمر لأكثر من 3 أيام.
لديه جهاز مناعي ضعيف (قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والأمراض).
يعاني من أعراض شديدة .
لديه أعراض لا تتحسن بعد 10 أيام.
إ صغير جدًا خصوصًا عندما يكون عمره أقل من 6 أشهر.
عادةً ما يستطيع الأطباء تشخيص مرض اليد والقدم والفم (HFMD) بفحص الطفح الجلدي مع مراعاة عمر الطفل وأعراضه الأخرى وفي بعض الأحيان، قد يجمعون عينات من حلق الطفل أو برازه، ثم يرسلونها إلى المختبر لفحص الفيروس الجديد.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير إجراءات الحكومة المحتملة حال انتشار فيروس HFMD فى مصر.

قانون مواجهة الجوائح الصحية

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويأتي ذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب الحالي، نظرا لحاجة الوضع الذي نعيشه لاسيما بعد إلغاء قانون الطوارئ، وبالتالي وجبت الحاجه له ليحد من حركة أو أنشطة المواطنين لمواجهة أي وباء.

جاء قانون الجوائح منظما للإجراءات التي تقوم بها لجنة الجوائح في حالة انتشار الوباء، حيث حدد عدد من الاختصاصات التي تقوم بها لجنة إدارة أزمة الجوائح الصحية واتخاذها جميع الإجراءات لمواجهة انتشار الأوبئة.

إجراءات إجراءات قانون الجوائح الصحية

أعطى القانون الحق للجنة إدارة الأوبئة اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة، ومنع انتشار الوباء، وتقليل عدد الإصابات، وتتضمن الإجراءات الآتي :

حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

تعطيل العمل لمدة محددة جزئيًا أو كليًا، في الوزارات وشركات القطاع العام والقطاع الخاص.

تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي.

تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والتظاهرات والاحتفالات.

تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية ودور السينما والمسارح.

تنظيم أو حظر فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية.

تنظيم أو حظر فتح دور العبادة والأماكن الملحقة بها.

إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية.

فيروس HFMD مدارس المريوطية للغات الأطفال مضاعفات التهاب السحايا الفيروسي التهاب الدماغ

