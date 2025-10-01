في وجود مدير الأمن والمحافظ.. العثور على 3 جثث ضحايا حريق عقار فيصل

شهدت منطقة فيصل حادثا مؤلما عقب نشوب حريق هائل في شارع المنشية بمنطقة الطوابق وأسفر عن سقوط ضحايا بين متوفين ومصابين تفحم العقار.

وانتقل اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رأس قيادات أمنية وتنفيذية لفحص موقع الحريق ومتابعة عمليات إخلاء السكان وفحص العقار ومدى تأثره بالحريق حيث تسببت النيران في تفحم أجزاء منه.

وأشار الفحص الأولى أن النيران نشبت في محل أحذية في الطابق الأرضي باسم "سنتر شوز" وامتد إلى الطوابق العليا واستمر لعدة ساعات قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة عليه، وأثناء فحص القوات للعقار من الداخل للتأكد من تمام إخماد النيران والبحث عن ضحايا عثر على 3 جثث داخل شقة وأصيب 8 آخرين تم نقلهم بسيارات إسعاف إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإيداع جثامين الضحايا ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل عقار فجر اليوم الأربعاء، في شارع المنشية بمنطقة الطوابق فيصل.

تلقت مديرية لأمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل داخل أحد العقارات في شارع المنشية بمنطقة الطوابق فيصل.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإسعاف، ونجح رجال الإطفاء في محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.