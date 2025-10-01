قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رسميا مصر تتسلم رئاسة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقي 3 سنوات

المؤتمر العام لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية
المؤتمر العام لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية
وفاء نور الدين

تسلم المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية APUAبالتعاون مع بنك التنمية الافريقي  رئاسة المنظمة رسميا من دولة غنيا لمدة 3 سنوات.

و يأتى تسلم رئاسة مصر للمنظمة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس إتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية ، يعقد المؤتمر هذا العام بعنوان "افريقيا وتحديات التحول الطاقي " ويستمر حتى 3 أكتوبر ،وذلك فى اطار الإلتزام المصرى بقيادة مستقبل الطاقة الطموح في أفريقيا وثقة المجتمع الأفريقي والدولي في قدرة مصر على قيادة الحوار حول مستقبل الطاقة بالقارة الأفريقية.

الجدير بالذكر أن  الإجتماعات التحضيرية للمؤتمر بدأت الجمعة الماضية ، ويُعد المؤتمر واحدًا من أهم الأحداث الدولية في قطاع الطاقة الإفريقية، وأحد المنصات الهامة التي تجمع كافة الاطراف المعنية بصناعة الطاقة في أفريقيا، حيث يتم التشاور والتباحث حول القضايا والفرص والتحديات في قطاع الكهرباء والطاقة، ويجمع الوزراء المعنيين بالكهرباء والطاقة في الدول أعضاء الاتحاد ورؤساء شركات الكهرباء الافريقية، وصناع السياسات ، وكبار المسئولين، والخبراء، وشركاء التنمية الاقليميين والدوليين وممثلي الشركات المحلية والعالمية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة في إفريقيا

و افتتح المؤتمر على المستوى الوزاري صباح اليوم  ويناقش عدة محاور رئيسية من بينها التحول في مجال الطاقة وإصلاحات قطاع الطاقة والحوكمة والإستدامة لشركات الطاقة الافريقية ومستقبل قطاع الطاقة الافريقي، ويستهدف المؤتمر مناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة الإفريقي، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحسين كفاءة مرافق الطاقة ، وكذلك بعض الفعاليات والمنتديات رفيعة المستوى، ومن أبرزها منتدى الحوكمة  والقيادة للمدراء التنفيذيين، ومنتدى سوق الكهرباء الإفريقية الموحد (AfSEM)، بالاضافة إلى جلسات حوارية رفيعة المستوى، وورش عمل متخصصة، وعروضاً تقنية حول التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه شركات الكهرباء الافريقية ودور المرأة في قطاع الكهرباء في افريقيا وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، ويشمل المؤتمر زيارات ميدانية لمشاريع الطاقة الرائدة في مصر، والتي تُبرز جهود مصر في التحول نحو الطاقة الخضراء ،

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على اهمية تعزيز التعاون بين الأشقاء فى أفريقيا لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، موضحا ، علينا العمل معاً لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي. موضحا الالتزام بدعم التحول الطاقي في إفريقيا والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة فى مصر ، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 واستمرار العمل لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

جدير بالذكر، إقامة معرض مصاحب للمؤتمر، لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة من الشركات المصنعة الوطنية والدولية لمعدات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى أبرز مقدمي الخدمات الاستشارية،

ويذكر أن اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية (APUA) يستهدف منذ إنشاؤه  دعم تطوير وتكامل أنظمة الكهرباء الأفريقية عن طريق الربط الكهربائى بين شبكات البلدان الأفريقية وتبادل الخبرات فيما بينها واستغلال مصادر الطاقة بكفاءة بما يضمن المصلحة المشتركة لكل الأعضاء  وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، وتشجيع صناعة مهمات الكهرباء داخل إفريقيا.


 

