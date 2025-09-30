وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة

تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي لاستعراض عناصر خطة الرئيس دونال ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير للجهود الصادقة للرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة وينوه إلى ترحيب مصر بهذه الجهود

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لسرعة وقف الحرب على قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والأمن بالمنطقة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع الكارثة الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويا بقطاع غزة.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة منع أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه وأهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين.