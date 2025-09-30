استعرض عناصر خطة وقف الحرب فى غزة..وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مساء أمس، الاثنين 29 سبتمبر الجاري، اتصالا هاتفيا من ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية الأمريكى استعرض عناصر خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، ونفاذ المساعدات، وعدم الضم أو التهجير والخطوات المطروحة، والتى طرحها الرئيس الأمريكى أمس، مشيرا إلى تطلع الولايات المتحدة لتكثيف واستمرار التنسيق المشترك مع الجانب المصرى خلال المرحلة المقبلة وبما يؤدى إلى وقف الحرب، مثمنا الدور الريادي الذى تلعبه مصر فى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للجهود الصادقة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لوقف الحرب فى غزة، منوها إلى ترحيب مصر بهذه الجهود، معربا عن تطلع مصر لسرعة وقف الحرب على قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والأمن بالمنطقة.

وشدد عبد العاطى فى هذا السياق على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع الكارثة الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويا بقطاع غزة ومنع أى تهجير للشعب الفلسطينى من أرضه، وأهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته، وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى.