قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة السياحة: أسعار الحج للموسم المقبل المتداولة حاليا غير صحيحة
استعرض عناصر خطة وقف الحرب فى غزة..وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي
نجم الزمالك السابق: فيريرا فشل هجوميا.. والرمادي كان الأحق بالاستمرار
الزمالك يدرس مستقبل فيريرا وسط غضب جماهيري واسع
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استعرض عناصر خطة وقف الحرب فى غزة..وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
فرناس حفظي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مساء أمس، الاثنين 29 سبتمبر الجاري، اتصالا هاتفيا من ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية الأمريكى استعرض عناصر خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، ونفاذ المساعدات، وعدم الضم أو التهجير والخطوات المطروحة، والتى طرحها الرئيس الأمريكى أمس، مشيرا إلى تطلع الولايات المتحدة لتكثيف واستمرار التنسيق المشترك مع الجانب المصرى خلال المرحلة المقبلة وبما يؤدى إلى وقف الحرب، مثمنا الدور الريادي الذى تلعبه مصر فى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للجهود الصادقة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لوقف الحرب فى غزة، منوها إلى ترحيب مصر بهذه الجهود، معربا عن تطلع  مصر لسرعة وقف الحرب على قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والأمن بالمنطقة.

وشدد عبد العاطى فى هذا السياق على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع الكارثة الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويا بقطاع غزة ومنع أى تهجير للشعب الفلسطينى من أرضه، وأهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته، وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ماركو روبيو الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

وزير التربية والتعليم

هيكملوا شغلهم وهاياخدوا حقوقهم| التعليم: "مفيش معلم هايطلع معاش" أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

فران سيمون رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يؤكد على ثقته في الحكام المصريين

يانيك فيريرا

نجم الزمالك السابق: بقاء فيريرا في تدريب الفريق يعتبر عنادا من مجلس الإدارة

بالصور

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الشرقية تمنع الصيد الجائر «بالكهرباء» وتضبط 9 مراكب بمركز ترعة الإسماعيلية

الصيد
الصيد
الصيد

رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها

شاومي وتسلا
شاومي وتسلا
شاومي وتسلا

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد