قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة السياحة: أسعار الحج للموسم المقبل المتداولة حاليا غير صحيحة
استعرض عناصر خطة وقف الحرب فى غزة..وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي
نجم الزمالك السابق: فيريرا فشل هجوميا.. والرمادي كان الأحق بالاستمرار
الزمالك يدرس مستقبل فيريرا وسط غضب جماهيري واسع
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فتح: مبادرة ترامب فرصة لوقف الحرب على غزة وعودة المسار السياسي

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
إسراء صبري

قال شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني وقيادي حركة فتح، إن المبادرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تحولًا لافتًا في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، ويُعوَّل عليها في فتح أفق جديد نحو وقف الحرب على غزة، وإعادة إحياء مسار العملية السياسية على أساس حل الدولتين.

وأوضح أن الإعلان جاء في توقيت دقيق، عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد مؤتمر نيويورك الذي تناول سبل حل الدولتين، مما يشير إلى تغير في نهج واشنطن، خصوصًا مع تراجع دعم ترامب المطلق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع تصاعد الجهود العربية، لا سيما من مصر والسعودية، لإيجاد مخرج سياسي للأزمة.

وأشار التلولي خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن تنفيذ المبادرة يواجه عدة تحديات رئيسية، أولها ملف تبادل الأسرى بين الجانبين، الذي يتطلب آليات دقيقة وتوافقات معقدة.

واضاف أن التحدي الأبرز، بحسب قوله، يكمن في اليوم التالي لوقف الحرب، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس وإخراجها من المشهد السياسي والإداري في غزة، وهو ما لم تُعلّق عليه الحركة حتى الآن بشكل رسمي. 

ولفت إلى أن رفض حماس لهذا المقترح سيمنح نتنياهو ذريعة جديدة لاستمرار الحرب، في حين أن القبول به يمكن أن يُشكل مدخلًا حقيقيًا نحو اتفاق شامل، مضيفا أن الخطاب السياسي الإسرائيلي الأخير لم يتضمن إشارات إلى الضم أو التهجير، ما يُعد مؤشرًا على تغير نسبي في الموقف الإسرائيلي تحت ضغط التحولات الدولية.

حركة فتح دونالد ترامب القضية الفلسطينية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

وزير التربية والتعليم

هيكملوا شغلهم وهاياخدوا حقوقهم| التعليم: "مفيش معلم هايطلع معاش" أثناء الدراسة

بالصور

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الشرقية تمنع الصيد الجائر «بالكهرباء» وتضبط 9 مراكب بمركز ترعة الإسماعيلية

الصيد
الصيد
الصيد

رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها

شاومي وتسلا
شاومي وتسلا
شاومي وتسلا

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد