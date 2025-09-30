فتح: مبادرة ترامب فرصة لوقف الحرب على غزة وعودة المسار السياسي

قال شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني وقيادي حركة فتح، إن المبادرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تحولًا لافتًا في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، ويُعوَّل عليها في فتح أفق جديد نحو وقف الحرب على غزة، وإعادة إحياء مسار العملية السياسية على أساس حل الدولتين.

وأوضح أن الإعلان جاء في توقيت دقيق، عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد مؤتمر نيويورك الذي تناول سبل حل الدولتين، مما يشير إلى تغير في نهج واشنطن، خصوصًا مع تراجع دعم ترامب المطلق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع تصاعد الجهود العربية، لا سيما من مصر والسعودية، لإيجاد مخرج سياسي للأزمة.

وأشار التلولي خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن تنفيذ المبادرة يواجه عدة تحديات رئيسية، أولها ملف تبادل الأسرى بين الجانبين، الذي يتطلب آليات دقيقة وتوافقات معقدة.

واضاف أن التحدي الأبرز، بحسب قوله، يكمن في اليوم التالي لوقف الحرب، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس وإخراجها من المشهد السياسي والإداري في غزة، وهو ما لم تُعلّق عليه الحركة حتى الآن بشكل رسمي.

ولفت إلى أن رفض حماس لهذا المقترح سيمنح نتنياهو ذريعة جديدة لاستمرار الحرب، في حين أن القبول به يمكن أن يُشكل مدخلًا حقيقيًا نحو اتفاق شامل، مضيفا أن الخطاب السياسي الإسرائيلي الأخير لم يتضمن إشارات إلى الضم أو التهجير، ما يُعد مؤشرًا على تغير نسبي في الموقف الإسرائيلي تحت ضغط التحولات الدولية.