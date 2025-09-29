أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

يعاني الكثير من الرجال والنساء من أزمة هشاشة العظام والتي قد تظهر في عظام القدمين أو الظهر أو الرسغ.

كيف تحدث هشاشة العظام ؟

وهشاشة العظام مشكلة شائعة، تصبح العظام فيها ضعيفة، وسهلة الكسر، وتتطور ببطء على مدى عدة سنوات، وغالبًا ما يتم تشخيص المرض عند سقوط طفيف، أو تأثير مفاجئ يسبب كسر العظام.

وتشير الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.

هشاشة العظام

هشاشة العظام والكسور

تُسبب هشاشة العظام ضعف العظام ووَهنها، لدرجة أن أي سقوط أو إجهاد خفيف مثل الانحناء يمكن أن يسبّب كسورًا بالعظم، وتكون أغلب حالات الكسور المرتبطة بهشاشة العظام أكثر شيوعًا في عظم الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.

أعراض هشاشة العظام

لا تظهر عادةً أي أعراض في المراحل المبكرة من فقدان العظام، ولكن بمجرد ضعف العظام نتيجة هشاشة العظام، قد تظهر عليك المؤشرات والأعراض الآتية:

ألم الظهر نتيجة كسر عظام العمود الفقري أو تآكلها.

قصر القامة بمرور الوقت.

انحناء الجسم.

سهولة الإصابة بكسور العظام أكثر من المتوقع.

أعراض هشاشة العظام عند النساء

أعراض هشاشة العظام عند النساء غالباً ما تكون بطيئة الظهور وقد لا تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة، ولذلك تُعرف بالمرض الصامت.

ومع تقدم المرض، تشمل الأعراض الأساسية آلام الظهر، قصر القامة مع مرور الوقت، انحناء في الظهر، سهولة التعرض لكسور في العظام (خاصة العمود الفقري، الوركين، والمعصمين)، وقد يحدث ضيق في التنفس بسبب انقباض الفقرات.

هل يشفى مريض هشاشة العظام ؟

لا يشفى مريض هشاشة العظام تمامًا، فهي حالة مزمنة تستلزم إدارة ومتابعة مستمرة لتقوية العظام ومنع الكسور.

يهدف العلاج إلى السيطرة على أعراض المرض، وتقوية العظام، ومنع السقوط وما قد ينتج عنه من كسور.

يمكن تحقيق ذلك عبر اتباع نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم وفيتامين د، وممارسة التمارين الرياضية، وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب، والتي قد تمنع تدهور العظام أو تحفز بناء عظام جديدة.

