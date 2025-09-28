حرقة بالفم.. هذه الأعراض تنذر بمرض خطير في جسمك

متلازمة حرقة الفم (BMS) هي حالة طبية يشعر فيها الشخص بحرقة مستمرة في الفم دون سبب واضح.

ويحذر الخبراء من أنك قد تشعر بحرقة في اللسان واللثة والشفتين وداخل الخدين وحتى سقف الحلق.

ويعتقد الباحثون أن متلازمة حرقة الفم الأولية تنتج عن تلف الأعصاب التي تتحكم في الألم والتذوق، بينما يُعزى السبب الثانوي لمتلازمة حرقة الفم إلى حالات طبية معينة.

متلازمة الفم الحارق هي حالة مؤلمة قد تشعر فيها بحرقة في اللسان، أو الشفتين، أو اللثة، أو سقف الحلق، أو الفم بأكمله.

غالبًا ما تُوصف بأنها تشبه الحرقة الناتجة عن مشروب ساخن.

ووفقًا للمعهد الوطني للصحة (NIH)، غالبًا ما تبدأ متلازمة الفم الحارق فجأة، ولكنها قد تتطور ببطء مع مرور الوقت.

ويوضح المعهد الوطني للصحة: "متلازمة الفم الحارق هي حالة مؤلمة غالبًا ما توصف بأنها شعور بالحرقان، أو الحرقة، أو الوخز في الفم، وقد تحدث يوميًا لأشهر أو أكثر".

وقد يعاني الشخص المصاب بمتلازمة حرقة الفم أيضًا من أعراض جفاف الفم، مصحوبًا بزيادة في العطش مصحوبة بألم. غالبًا ما يؤدي الشعور بالجفاف أو الاحتقان في الفم إلى عدم راحة عند تناول الطعام أو التحدث بشكل طبيعي.

على الرغم من الشعور بالحرقة، عادةً لا توجد تقرحات أو آفات مرئية في الفم. من أفضل الطرق لتخفيف ألم حرقة الفم احتساء مشروب بارد، أو مص قطع الثلج، أو مضغ علكة خالية من السكر.

تأكد من تجنب الأشياء التي قد تهيج فمك، مثل التبغ، والأطعمة الحارة والحارة، والمشروبات الكحولية، وغسول الفم الذي يحتوي على الكحول، والمنتجات عالية الحموضة، مثل الحمضيات والعصائر.

ويلاحظ المصاب بمتلازمة حرقة الفم تغيرات في حاسة التذوق. غالبًا ما يشعر بطعم مرير أو معدني، قد يظهر ويختفي بشكل غير متوقع.

وفي بعض الحالات، يعاني المصابون أيضًا من فقدان كامل لحاسة التذوق، ويرتبط ذلك كله بالضيق العاطفي وانخفاض الشهية، وعدم الراحة الناجم عن جفاف الفم، والألم الحارق في الفم.

توضح المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أن “ألم حرقة الفم قد يستمر لأشهر أو سنوات. يشعر بعض الأشخاص بألم مستمر يوميًا. ويزداد الألم لدى آخرين على مدار اليوم. وبالنسبة للكثيرين، يقل الألم عند تناول الطعام أو الشراب”.

وقد تستمر متلازمة حرقة الفم لسنوات، وقد تُغير الشهية تمامًا بسبب فقدان حاسة التذوق. غالبًا ما تظهر هذه الأعراض بسبب حساسية الفم الناتجة عن الإحساس المستمر بالحرقان، والذي يُعزى غالبًا إلى تلف الأعصاب التي تتحكم في الألم والتذوق.

تشمل الأسباب الثانوية لمتلازمة حرقة الفم صرير الأسنان أو شد الفك، والاكتئاب، والتغيرات الهرمونية، والحساسية تجاه منتجات الأسنان، وجفاف الفم، وبعض الأدوية، ونقص التغذية، والتهاب الفم، وارتجاع المريء.

قد تُسبب متلازمة الفم الحارق وخزًا أو لسعة أو خدرًا في الفم. قد يُشبه هذا الانزعاج وخز الإبر. قد تؤثر متلازمة الفم الحارق على وظائف الفم العامة، من الكلام إلى المضغ.

وتوصي المعاهد الوطنية للصحة بزيارة طبيب أسنان لمساعدتك في إدارة عادات الفم التي تُساهم في متلازمة الفم الحارق، مثل صرير الأسنان أو شد الفك.

كما تُشير إلى أن جرعة صغيرة من كلونازيبام الموضعي أو الجهازي قد تُساعد أحيانًا في علاج متلازمة الفم الحارق