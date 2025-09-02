ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

يعد مرض هشاشة العظام من المشكلات الصحية التى تصيب جميع الأعمار ولكنها أكثر شيوعا بين كبار السن والنساء بشكل خاص.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك لا تظهر أعراض هشاشة العظام كغيرها من الأمراض، لذلك يطلق عليه المرض الصامت.

لن تشعر أو تلاحظ أي شيء يُشير إلى احتمال إصابتك بهشاشة العظام ولن تشعر بصداع أو حمى أو ألم في المعدة يُنذر بوجود خلل في جسمك، لذا عندما تظهر علامات بسيطة يجب أن تتحرك بسرعة لبدء العلاج.

أعراض هشاشة العظام

الأعراض الأكثر شيوعًا هي كسر العظام فجأة، خاصة بعد سقوط صغير أو حادث بسيط لا يؤذيك عادةً.

على الرغم من أن هشاشة العظام لا تُسبب أعراضًا مباشرة، إلا أنك قد تلاحظ بعض التغيرات في جسمك قد تُشير إلى فقدان عظامك قوتها أو كثافتها.

تشمل العلامات التحذيرية لمرض هشاشة العظام ما يلي:

فقدان بوصة أو أكثر من طولك.

تغيرات في وضعيتك الطبيعية أو الانحناء للأمام أكثر.

ضيق في التنفس إذا كانت الأقراص الموجودة في العمود الفقري لديك مضغوطة بدرجة كافية لتقليل سعة رئتيك.

آلام أسفل الظهر أو ألم في العمود الفقري القطني

قد يكون من الصعب ملاحظة التغيرات في مظهرك الجسدي ويكون من المرجح أن يلاحظ أحد أحبائك تغيرات في جسمك خاصةً طولك أو وضعية جسمك.

يُسخر الناس أحيانًا من انكماش كبار السن مع تقدمهم في السن، ولكن قد يكون هذا مؤشرًا على ضرورة زيارة مقدم الرعاية الصحية لإجراء فحص كثافة العظام.