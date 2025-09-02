قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مناطق وأحياء بالجيزة تدخل دائرة اهتمام كبير من المحافظ
جوجل تحذر.. كيف تحمي حساباتك من الاختراق؟
مبلغ ضخم .. كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد ريبيرو مع الأهلي؟
الإفتاء: يجوز شرعا صيام يوم المولد النبوي الشريف
أعاد 45 ألف جنيه عثر عليها عقب حادث القطار.. محافظ مطروح يكرم أحد شباب الضبعة
ترامب تعليقا على شائعة وفاته: إنه أمر جنوني.. كنت نشطا وبصحة جيدة
ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس بمركز الحسينية إلى 33 مصابا وحالة وفاة
بعد أزمة عبير الأباصيري.. الصحة تعلن تفاصيل مجانية الطوارئ بالمستشفيات
ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025
استجابة لصدى البلد.. حملة لإزالة القمامة وتطهير مياه الشرب لأهالي الخصوص
وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي.. والنحاس قائما بأعمال المدير الفني
فتح: منع رئيس فلسطين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة تصرف غير مقبول دبلوماسيا وقانونيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام
اسماء محمد

يعد مرض هشاشة العظام من المشكلات الصحية التى تصيب جميع الأعمار ولكنها أكثر شيوعا بين كبار السن والنساء بشكل خاص.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك لا تظهر أعراض هشاشة العظام كغيرها من الأمراض، لذلك يطلق عليه المرض الصامت.

لن تشعر أو تلاحظ أي شيء يُشير إلى احتمال إصابتك بهشاشة العظام ولن تشعر بصداع أو حمى أو ألم في المعدة يُنذر بوجود خلل في جسمك، لذا عندما تظهر علامات بسيطة يجب أن تتحرك بسرعة لبدء العلاج.

هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام 

الأعراض الأكثر شيوعًا هي كسر العظام فجأة، خاصة بعد سقوط صغير أو حادث بسيط لا يؤذيك عادةً.

على الرغم من أن هشاشة العظام لا تُسبب أعراضًا مباشرة، إلا أنك قد تلاحظ بعض التغيرات في جسمك قد تُشير إلى فقدان عظامك قوتها أو كثافتها.

تشمل العلامات التحذيرية لمرض هشاشة العظام ما يلي:

فقدان بوصة أو أكثر من طولك.

تغيرات في وضعيتك الطبيعية أو الانحناء للأمام أكثر.
ضيق في التنفس إذا كانت الأقراص الموجودة في العمود الفقري لديك مضغوطة بدرجة كافية لتقليل سعة رئتيك.
آلام أسفل الظهر أو ألم في العمود الفقري القطني 
قد يكون من الصعب ملاحظة التغيرات في مظهرك الجسدي ويكون من المرجح أن يلاحظ أحد أحبائك تغيرات في جسمك خاصةً طولك أو وضعية جسمك. 

الام الظهر

يُسخر الناس أحيانًا من انكماش كبار السن مع تقدمهم في السن، ولكن قد يكون هذا مؤشرًا على ضرورة زيارة مقدم الرعاية الصحية لإجراء فحص كثافة العظام.

هشاشة العظام مرض هشاشة العظام أعراض مرض هشاشة العظام أعراض هشاشة العظام كبار السن

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

المستشار هشام فؤاد والمهندس ممدوح رسلان

رسميا.. الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بـ شركة مياه الشرب

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

أزمة البلوجرز

عن أزمة البلوجرز والراقصات| استشارية نفسية: حرمان الطفلة من حقها في التعبير يحولها لاحقًا إلى شابة تبحث عن محبة وهمية بسلوكيات خادشة

البرنامج الرئاسي

المشاركون في البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة يلبون دعوة وزير الثقافة ويشهدون عرض “حواديت” وعروض مهرجان مسرح الطفل ويزورون متحف الفن الحديث

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان يبحث مع المستثمرين تذليل المعوقات لتحقيق مردود اقتصادي قوي

ماذا يحدث لسكر الدم عند شرب منقوع القرنفل يومياً؟

لا تتوقعه.. مشروب يحمي من الشلل الرعاش والخرف والسكر

هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟.. دراسة تكشف الحقائق

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

