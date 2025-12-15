رحيل ليوناردو جارديم عن تدريب كروزيرو البرازيلي رسميا

رحل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، عن تدريب فريق كروزيرو البرازيلي، بعد فشل الفريق في التتويج بالدوري البرازيلي.

واحتل فريق كروزيرو المركز الثالث برصيد 70 نقطة من جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن فلامنجو المتصدر.

وجاء بيان كروزيرو كالتالي:

لن يستمر ليوناردو جارديم في منصبه كمدرب رئيسي للفريق في موسم 2026.

إلى جانب جارديم، يغادر النادي أيضًا مساعدوه خوسيه باروس، وأنطونيو فييرا، وديوجو دياس ونتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجميع من بذلوا من جهد وتفانٍ واحترافية طوال العام، نتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم المهنية المستقبلية وسيدلي المدرب بتصريحه خلال مؤتمر صحفي الاثنين المقبل الساعة الواحدة ظهرًا، في ملعب توكا دا رابوسا الثاني.