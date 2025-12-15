مدافع زيمبابوي يتحدى صلاح قبل مواجهة منتخب مصر في أمم إفريقيا

تحدى بريندان جالواي، مدافع منتخب زيمبابوي، الدولي المصري محمد صلاح، قبل مواجهة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها الشهر الجاري في المغرب.

يتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية مع كل من أنجولا ومصر وجنوب إفريقيا.

مدافع زيمبابوي يتحدى صلاح

وقال جالواي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد زيمبابوي: “إذا كنت أنا من سيواجه صلاح، فسأركز كل جهودي على بذل قصارى جهدي لإيقافه.”

وعن انتقاله للاحتراف الأوروبي، اضاف: "بعد أن وُلدت في زيمبابوي ونشأت هناك حتى بلغتُ السابعة من عمري، تُعد هذه لحظةً مميزة لعائلتي أن أتمكن الآن من تمثيلهم في بطولة كبرى".

وعن الجماهير، واصل: "إنه لأمرٌ عظيم، سيحضرون لدعمنا بشكلٍ كبير، ونحن متحمسون للغاية لقدومهم".

وأتم: "إن لم يتمكنوا من الحضور، فسيدعموننا من الوطن ويرسلون لنا رسائل تشجيعية".