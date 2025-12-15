أحمد شوبير لمجلس الزمالك: آن الأوان للجلوس مع أنفسكم جلسة صريحة

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة هامة لمجلس إدارة الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير : ''ربما آن الأوان أن تجلسوا مع أنفسكم جلسة صريحة، وأن تطرحوا الأسئلة بوضوح: ما هي مشكلاتنا؟ ما المشكلة الحقيقية التي نعيشها؟ هناك خوف دائم ومستمر من الجمهور ومن ردود أفعال الجمهور، نعم هذا موجود في كل مكان في العالم، لكن ماذا بعد؟''

وكشفت النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

وقالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.