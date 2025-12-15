شوبير يكشف تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع ييس توروب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل اجتماع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع ييس توروب، المدير الفني للفريق، في وجود سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة.

وقال شوبير: "الاجتماع كان لمدة ساعتين أو أكثر قليلًا، تحدثوا في أمور عدة، في غياب وليد صلاح الدين، لسفره لأداء العمرة، ولم يتواجد محمد يوسف، المدير الرياضي".

وأضاف شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "بعض الأمور التي تم النقاش فيها بالأمس، تقدر تقول إن الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت، دخل رسميًا في مفاوضات الأهلي".

وأكمل: "حسين الشحات مضايق شوية عشان المقابل المالي (للتجديد) ولكنها أزمة ستنتهي، قصة أليو ديانج سواء بالتجديد أو عدم التجديد لسة 50 - 50".

وتابع: "المغربي يوسف بلعمري (لاعب الرجاء) تقدر تقول إنه أصبح قريبًا جدًا من الانتقال للأهلي، وإن مهاجمي الأهلي سواء جراديشار أو محمد شريف، ممكن النادي يغيرهم أشرف داري ممكن ميكونش موجود".