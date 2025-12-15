قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
أبوها العاطل ضربها لحد الموت .. أسرة الطفلة ماجدة : متستاهلش كدا وعايزين حقها | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع ييس توروب

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل اجتماع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع ييس توروب، المدير الفني للفريق، في وجود سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة.

وقال شوبير: "الاجتماع كان لمدة ساعتين أو أكثر قليلًا، تحدثوا في أمور عدة، في غياب وليد صلاح الدين، لسفره لأداء العمرة، ولم يتواجد محمد يوسف، المدير الرياضي".

وأضاف شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "بعض الأمور التي تم النقاش فيها بالأمس، تقدر تقول إن الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت، دخل رسميًا في مفاوضات الأهلي".

وأكمل: "حسين الشحات مضايق شوية عشان المقابل المالي (للتجديد) ولكنها أزمة ستنتهي، قصة أليو ديانج سواء بالتجديد أو عدم التجديد لسة 50 - 50".

وتابع: "المغربي يوسف بلعمري (لاعب الرجاء) تقدر تقول إنه أصبح قريبًا جدًا من الانتقال للأهلي، وإن مهاجمي الأهلي سواء جراديشار أو محمد شريف، ممكن النادي يغيرهم أشرف داري ممكن ميكونش موجود".

الإعلامي أحمد شوبير الأهلي سيد عبدالحفيظ غياب وليد صلاح الدين حسين الشحات المغربي يوسف بلعمري جراديشار أشرف داري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء

عصمت: الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية للتنمية وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة

البنك التجارى

البنك التجاري الدولي يعزز ريادته في دعم رائدات الأعمال بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD

السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عمان

سفير مصر بعمان: الإقبال على الانتخابات يعكس اهتمام الدولة ودعمها للجالية في الخارج

بالصور

جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد