حسين ياسر المحمدي يروي تفاصيل كوبري الزمالك ورحيله عن الأهلي

يسري غازي

كشف حسين ياسر المحمدى نجم النادي الأهلي والزمالك السابق كواليس رحيله عن القلعة الحمراء وغضب البرتغالي مانويل جوزيه منه.

قال حسين ياسر المحمدى عبر تصريحات تليفزيونية : عدلى القيعى جالى بلجيكا ومضيت ومحدش كان يعرف.

أضاف حسين ياسر المحمدي: ولما جيت الاهلى اتفاجئت ان جوزيه مطلبنيش ودخل فى حوار مع الادارة بسببى.

تابع حسين ياسر المحمدي : وبعدها كان الجمهور ديما بيندهنى فى المباريات علشان العب وكمان الإعلام كان بيتكلم انى ألعب وجالى جوزيه وقالى طول ما الجمهور بيندهلك والاعلام عايزك تلعب - فأنا مش هلعبك.

وعن تفاصيل رحيله إلي الزمالك؟ قال حسين ياسر المحمدي: 
دفعت الشرط الجزائى للأهلى وقولتلهم انا عايز ألعب فى اوروبا وروحت على بلجيكا بالفعل يومين ورجعت على الزمالك.

واصل حسين ياسر المحمدى: كنت متفق مع الزمالك ومضيت وانا في بلجيكا وأنا كنت متفق مع الزمالك وهما اللى ادونى الشرط الجزائى.

