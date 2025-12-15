بعد بيان النيابة.. تعليق شوبير على إمكانية حل مجلس إدارة الزمالك

رد الإعلامي أحمد شوبير على سؤال بخصوص ما إذا كان سيحل مجلس إدارة نادي الزمالك أم لا، بعد بيان النيابة العامة الذي تحدث عن وجود شبهات تتعلق بإهدار أموال عامة، فيما يتعلق بأرض النادي في السادس من أكتوبر.

ورد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على قناة "أون سبورت إف إم": "هل يُحل مجلس إدارة الزمالك بسبب أزمة أرض أكتوبر؟ هو مفيش حل".

وأضاف: "بيتم التجميد لو حدثت إدانة، ونتمى لا تحدث، وبيتم تشكيل لجنة مؤقتة مثلما حدث في الإسماعيلي للإدارة، لحين إتضاح الرؤية ثم القرار النهائي".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا رسميًا، أمس الأحد، لتوضيح التفاصيل الخاصة بأزمة الأرض، وأعلنت تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الأزمة وإعلان النتائج بعد تواجد شبهة إهدار مال عام.