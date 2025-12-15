توك شو| أحمد موسى يوجه رسائل مهمة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر.. وعمرو أديب: عليهم التحرك في قضية الأرض

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يضم أشخاصًا محترمين، مشددًا على أهمية قيام المجلس بتجهيز وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالإجراءات التي تمت بشأن أرض أكتوبر.

حلمي عبدالباقي يرد على متحدث نقابة الموسيقيين بشأن أزمة عاطف إمام.. تفاصيل

أكد الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أن قرار شطب الدكتور عاطف إمام يعتبر كارثيا وغير قانوني، مشيرا إلى أن الأسباب التي سيقت لتبرير هذا القرار وعلى رأسها توزيع اللحوم هي أسباب واهية.

الإٍستقالة ليست الحل.. عمرو أديب: مجلس إدارة الزمالك عليه التحرك في قضية الأرض

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن وزير الشباب والرياضة أكد ان الوضع حول أرض نادي الزمالك ليس سهلا وأكد أنه من الممكن أن يكون هناك أرض بديلة لنادي الزمالك ولكن الوضع يزداد سوءا.

الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة إعادة المرحلة الثانية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج بدأت الآن في دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

رئيس شعبة الذهب: الأسعار تتحرك لحظيا .. والحروب العالمية أبرز أسباب تقلب السوق

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب والمعادن الثمينة تشهد تحركات متواصلة داخل السوق، موضحًا أن الأسعار قد تتغير كل دقيقة نتيجة التطورات السريعة في الأسواق المحلية والعالمية.

لا أحد يتمنى أن يعاني الزمالك.. لميس الحديدي تعلق على أزمة أرض أكتوبر بعد بيان النيابة

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بيان النيابة العامة الذي صدر بخصوص أرض نادي الزمالك بأكتوبر، وما حمله من إشارات، قائلة: "دخلنا في قصة أرض نادي الزمالك منعطفًا خطيرًا، وهناك شبهة إهدار مال عام، لأن أموال النادي هي أموال عامة وليست خاصة فقط، وهذا منعطف خطير في أزمة نادي الزمالك."

الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه في حال ثبوت إدانة من قبل النيابة العامة بوجود إهدار للمال العام في ملف نادي الزمالك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

أحمد موسى: جرائم الاحتلال في القنيطرة مرفوضة.. وسوريا لن تكون أفغانستان جديدة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال مواطنين سوريين في منطقة القنيطرة، متسائلًا عن الغطاء الشرعي والأخلاقي للجرائم التي يرتكبها الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو.

أحمد موسى يوجه رسائل مهمة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر

برنامج ترندي لحظات الرعب في جامعة براون.. ومحمد صلاح يشعل الأنفيلد

سلطت حلقة برنامج "ترندي"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية حبيبة تاج الدين، الضوء على أبرز القضايا والموضوعات التي تصدرت تفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي، في جولة سريعة بين السياسة والرياضة والفن والمجتمع.