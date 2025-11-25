قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السويد تخطط لشراء صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول لأهداف في عمق روسيا
قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات رادعة لمواجهة تجاوزات الانتخابات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-11-2025
طرق استخراج فيش جنائي 2025
إجراءات اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية
أغلقت الغرفة عليهم.. تجديد حبس 3 لصوص اقتحموا شقة سيدة بسوهاج
خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله
هل يجوز صلاة الفجر بعد الأذان الثاني مباشرة؟.. احذر الانتظار
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
توك شو

ترندي يسلط الضوء على رسالة شيرين ورأسية ميسي وهدف رونالدو

عادل نصار

سلط برنامج "ترندي"، الذي تقدمه الإعلامية نورهان عجيزة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على رسالة المطربة شيرين عبد الوهاب ورأسية ميسي وهدف رونالدو.

وقالت الإعلامية: "المطربة شيرين عبد الوهاب وجهة الرسالة لجمهورها وأنهت بها كل الشائعات عن اعتزالها الغناء وسط حديث وتساؤلات كثيرة عن وضعها الصحي، وأصبحت ترند الحدث الفني خلال الساعات الأخيرة، وأكدت لجمهورها أنها لن تعتزل، وأن الاعتزال بالنسبة لها يعني الموت، وبكلماتها، أعادت الطمأنينة لجمهورها ووعدته بمفاجآت فنية جديدة ستطل بها قريبًا، وانتشرت الرسالة في دقائق معدودة على منصات السوشيال ميديا وتفاعل معها آلاف من متابعيها".

وحول كريستيانو رونالدو، قالت الإعلامية نورهان عجيزة: "مرة أخرى يثبت فيها أن العمر مجرد رقم، بعد ما خطف الأضواء بهدف مقصي عالمي أثار تفاعل واسع وتصدر منصات التواصل، فالنجم البرتغالي صاحب الـ 40 عام قاد النصر لانتصار كبير بأربعة أهداف مقابل هدف على الخليج".

وتابعت: "هدف كريستيانو رونالدو الـ 954 ذكر الجماهير بلقطة يوفنتوس الشهيرة، ليؤكد أن الأسطورة الكروية لا يزال قادراً على صناعة التاريخ مهما مر الوقت ومهما كان عمره".

وواصلت: "من مقصية رونالدو إلى رأسية ميسي.. المنافسة لا تنطفئ وتتصدر منصات التواصل، فبعد ساعات من حديث العالم عن مقصية رونالدو، جاء رد الأسطورة الأرجنتينية من ميامي".

وأردفت: "ميسي قاد إنتر ميامي لفوز كبير بأربعة أهداف نظيفة على سينسيناتي، مسجلاً هدفاً جميلاً برأسه وصنع آخر، ليعيد إشعال المقارنات الأبدية بينه وبين غريمه التاريخي".

ميسي رونالدو ترندي

