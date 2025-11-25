ترندي يسلط الضوء على رسالة شيرين ورأسية ميسي وهدف رونالدو

سلط برنامج "ترندي"، الذي تقدمه الإعلامية نورهان عجيزة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على رسالة المطربة شيرين عبد الوهاب ورأسية ميسي وهدف رونالدو.

وقالت الإعلامية: "المطربة شيرين عبد الوهاب وجهة الرسالة لجمهورها وأنهت بها كل الشائعات عن اعتزالها الغناء وسط حديث وتساؤلات كثيرة عن وضعها الصحي، وأصبحت ترند الحدث الفني خلال الساعات الأخيرة، وأكدت لجمهورها أنها لن تعتزل، وأن الاعتزال بالنسبة لها يعني الموت، وبكلماتها، أعادت الطمأنينة لجمهورها ووعدته بمفاجآت فنية جديدة ستطل بها قريبًا، وانتشرت الرسالة في دقائق معدودة على منصات السوشيال ميديا وتفاعل معها آلاف من متابعيها".

وحول كريستيانو رونالدو، قالت الإعلامية نورهان عجيزة: "مرة أخرى يثبت فيها أن العمر مجرد رقم، بعد ما خطف الأضواء بهدف مقصي عالمي أثار تفاعل واسع وتصدر منصات التواصل، فالنجم البرتغالي صاحب الـ 40 عام قاد النصر لانتصار كبير بأربعة أهداف مقابل هدف على الخليج".

وتابعت: "هدف كريستيانو رونالدو الـ 954 ذكر الجماهير بلقطة يوفنتوس الشهيرة، ليؤكد أن الأسطورة الكروية لا يزال قادراً على صناعة التاريخ مهما مر الوقت ومهما كان عمره".

وواصلت: "من مقصية رونالدو إلى رأسية ميسي.. المنافسة لا تنطفئ وتتصدر منصات التواصل، فبعد ساعات من حديث العالم عن مقصية رونالدو، جاء رد الأسطورة الأرجنتينية من ميامي".

وأردفت: "ميسي قاد إنتر ميامي لفوز كبير بأربعة أهداف نظيفة على سينسيناتي، مسجلاً هدفاً جميلاً برأسه وصنع آخر، ليعيد إشعال المقارنات الأبدية بينه وبين غريمه التاريخي".