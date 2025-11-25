قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين شمال الضفة الغربية ورام الله

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الثلاثاء"، 7 فلسطينين من بلدة مركة جنوب غربي مدينة جنين شمال الضفة الغربية ورام الله.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء الثلاثة محمد وخليل ومنير تيسير موسى، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت كلاً من مصطفى تيسير السخن، وأحمد ياسر موسى، وأحمد سليمان موسى خلال اقتحام القرية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجراً، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وأجبرت السكان، بمن فيهم الأطفال، على الخروج في ظل البرد والمطر، كما داهمت منازل أسرى محررين وحققت معهم ميدانياً.

وفي رام الله ..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شاباً، وداهمت منزل أسير خلال اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن باسل عمر أبو حاشية بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله.

وتشهد محافظة جنين وبلداتها منذ أشهر تصعيدًا مستمرًا في عمليات الاقتحام والاعتقال التي تنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن حملة عسكرية متواصلة تستهدف السكان وممتلكاتهم.

وتشير مؤسسات حقوق الإنسان وأخرى تعنى بالأسرى، إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى فرض واقع أمني مشدد على المنطقة.