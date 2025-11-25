انتظام عملية التصويت بالقاهرة في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025

كشف هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، من أمام اللجان الانتخابية بالقاهرة، أنه من المتوقع زيادة الإقبال اليوم لكونه الفرصة الأخيرة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.







وتابع هاني النحاس خلال مداخلة مع محمد جوهر، وعبيدة أمير، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، لانتخابات مجلس انتخابات النواب 2025، أن الخدمات الأمنية موجودة أمام اللجان وكل الخدمات اللوجيستية.

ولفت إلى أن لجنة مدرسة قصر الدوبارة في شارع قصر العيني فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا وشهدت وصول المستشار رئيس اللجنة وانتظام عملية التصويت.

واستطرد أنه لا تقاعس أو تراخي يتم الإبلاغ عنها للجهات المعنية أو حتى يتم تداولها وانتشارها على السوشيال ميديا، موضحا أن أي مخالفة من المرشحين يتم التعامل معها بشكل عاجل.



ويتوجه الناخبون للتصويت لليوم الثاني في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.

1316 مرشّحًا

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

تستمر عمليةُ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.