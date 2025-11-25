قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقتل 22 مسلحا خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان

أ ش أ

 أعلنت السلطات الباكستانية مقتل 22 مسلحا خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن في بمنطقة "بانو" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.


وذكر راديو باكستان اليوم /الثلاثاء/ أن قوات الأمن نفذت العملية ، استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسحلين في المنطقة، فيما اندلعت اشتباكات بين القوات والمسلحين أسفرت عن مقتل 22 منهم .


وأضاف الراديو أنه تم شن عملية تمشيط في المنطقة من أجل القضاء على أي عناصر مسلحة متبقية.


وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

السلطات الباكستانية عملية أمنية قوات الأمن منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا

