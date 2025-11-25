مقتل 22 مسلحا خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية مقتل 22 مسلحا خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن في بمنطقة "بانو" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.



وذكر راديو باكستان اليوم /الثلاثاء/ أن قوات الأمن نفذت العملية ، استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسحلين في المنطقة، فيما اندلعت اشتباكات بين القوات والمسلحين أسفرت عن مقتل 22 منهم .



وأضاف الراديو أنه تم شن عملية تمشيط في المنطقة من أجل القضاء على أي عناصر مسلحة متبقية.



وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".