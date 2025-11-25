قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير أممي: 83 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدا حول العالم في 2024

تقري أممي: 83 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدا حول العالم في 2024
تقري أممي: 83 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدا حول العالم في 2024
أ ش أ

حذرت الأمم المتحدة، من استمرار استهداف النساء حول العالم، مُعربة عن استنكارها لعدم إحراز "تقدم حقيقي" في مكافحة قتل الإناث.


وكشف تقرير صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة؛ بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر كل عام - أن العام الماضي، شهد مقتل 83 ألف امرأة وفتاة عمدا حول العالم، بينهن نحو 50 ألف امرأة وفتاة قُتلن على يد شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، أي بمعدل 137 حالة وفاة يوميا وامرأة كل عشر دقائق.


ويظهر هذا التقدير المستند إلى تحليل إحصاءات من 117 دولة انخفاضا عن الأرقام المعلنة في عام 2023 (51,100 حالة) لكنه يُصر على أن هذا التغيير لا يشير إلى انخفاض حقيقي، ويعزو هذا الاختلاف إلى توافر البيانات في مختلف البلدان.


وأعربت المنظمتان الأمميتان عن أسفهمها لثبات الأرقام، رغم سنوات من الالتزامات العالمية، مشيرتا إلى أن جرائم القتل لا تزال تحصد أرواح عشرات الآلاف من النساء والفتيات حول العالم، دون أي بوادر تحسن حقيقي، ويظل المنزل أخطر مكان على النساء والفتيات من حيث خطر القتل.


ووفقا للتقرير، شكلت النساء 20% من ضحايا جرائم القتل حول العالم في عام 2024، قتل 60% منهن في المجال الخاص، بينما أُرتكبت 11% فقط من جرائم القتل التي تستهدف الرجال في السياق نفسه.


وأشار إلى أنه تم تسجيل أعلى عدد من ضحايا جرائم قتل النساء على يد أحد أفراد الأسرة مرة أخرى في أفريقيا (حوالي 22,000) حالة، مُسلطا الضوء على أن تطوير بعض التقنيات قد فاقم، بل وأوجد، أنواعا جديدة من العنف ضد المرأة، مثل الكشف عن الصور والبيانات الشخصية ونشر مقاطع فيديو مفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي.


ولفت التقرير إلى أن العنف السيبراني لا يقتصر على الفضاء الإلكتروني، بل قد يتفاقم خارجه، وفي أسوأ الحالات، يسهم في أضرار مميتة، قد تصل إلى حد قتل النساء [...]. ولمنع هذه الجرائم، من الضروري سن قوانين تقر بمختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وتلزم محاسبة الجناة قبل أن يصبحوا قتلة.
 

الأمم المتحدة استمرار استهداف النساء حول العالم مكافحة قتل الإناث هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

ترشيحاتنا

دفاع المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي يطالب ببراءة موكله

دفاع المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي يطالب ببراءة موكله

القبض على رجل وسيدة يوزعان مبالغ مالية على الناخبين بالسلام

القبض على رجل وسيدة يوزعان مبالغ مالية على الناخبين في السلام

بتوزع سلع تموينية.. القبض على سيدة من أنصار مرشح لمجلس النواب بكفر الشيخ

بتوزع سلع تموينية.. القبض على سيدة من أنصار مرشح لمجلس النواب بكفر الشيخ

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد